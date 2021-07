Sehr gute Leistungen beim Abschluss an der Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd

Um den Abschlussschülern trotz Corona-Beschränkungen eine feierliche Zeugnisübergabe und Schulentlassung zu bieten, hat im Ausaal in Abtsgmünd am Dienstag, 27. Juli, ein regelrechter Verabschiedungsmarathon stattgefunden.

Jede Klasse hatte ihre eigene Feier, zu der die jeweiligen Eltern eingeladen waren. So gratulierte Rektorin Nicole Rathgeb insgesamt 103 Schülerinnen und Schülern zu einem erfolgreichen Abschluss und überreichte 22 Hauptschulabschluss- und 81 Realschulabschlusszeugnisse, wovon neun an schulfremde Prüfungsteilnehmer des CircArtive-Hofs Rappenhof bei Gschwend gingen. Dank der guten schulischen Arbeit und dem Fleiß vieler Schüler konnten an der Friedrich-von-Keller-Schule (FvKS) dieses Jahr 17 Preise (P) und 37 Belobigungen (B) verliehen werden, dazu zahlreiche Sonderpreise:

Die Firma Kessler stiftete auch in diesem Jahr einen Sonderpreis, der allen Abschlussschülern die einen Preis erhalten, also mit einem Durchschnitt von 1,0 bis 1,9, überreicht wurde.

Jahrgangsbeste der Klasse WR9 beim Hauptschulabschluss war Emilia Miranda mit einem Gesamtschnitt von 1,8, wofür sie mit dem Sonderpreis der Friedrich-von-Keller-Schule geehrt wurde. Emilia erhielt für die beste Mathematik-Leistung den Mathematik-Sonderpreis und für die beste Leistung im Fach Englisch wurde sie mit dem Englisch-Sonderpreis der Friedrich-von-Keller-Schule ausgezeichnet.

Herzliche Gratulation an Mara Köger, die als Beste des Realschuljahrgangs den Schnitt von 1,1 und damit den Sonderpreis als Schulbeste der Realschule der Friedrich-von-Keller-Schule überreicht bekam. Niklas Benkelmann, Luise Rath, Leni Ultsch und Laura Maier qualifizierten sich für den Deutschpreis der Bibliothek Abtsgmünd, der auch in diesem Jahr von Frau Heidi Schmid überreicht wurde. Mit dem Englisch-Sonderpreis der FvKS wurden Nils Albrecht, Luise Rath und Elias Brusda ausgezeichnet. Niklas Benkelmann, Lea Rönsch und ebenfalls Mara Köger qualifizierten sich mit der besten Mathematik-Leistung für den Mathematik-Preis der FvkS. Neu in diesem Jahr waren der Französisch-Sonderpreis, der an Laura Maier ging, der AES-Sonderpreis, den sich Isabel Maier und Leni Ultsch erarbeiteten sowie der Technik-Sonderpreis, für den sich Ben Thaler, Samuel Feil und Lukas Bolsinger qualifizierten.

Die Hauptschulabschlussprüfung haben bestanden:

WR9: Leonit Bajrami, Ronja Durm (B), Carolin Eiberger (B), Marc Hägele, Johannes Hahn, Lukas Hänle, Marina-Danielle Koch, Isabelle Koprowskyj, Evelyn Lutz, Jamie Micko (B), Emilia Miranda (P), Teresa Nagler, Katharina Oßwald (B), Jessica Riek, Julienne Sarcevic, Alexandra Schwarz (P), Tim Sorg, Mara Stahl, Chelsey Stärk, Selin Stegmaier (B), Karolin Steidle (B) und Jasmin Uhle (B).

Die Realschulabschlussprüfung haben bestanden:

R10a: Nils Albrecht (B), Niklas Benkelmann (P), Marvin Bundschu (B), Benjamin Dirschka, Nico Dittrich (B), Rafael Dogan, Tim Hessler, Lina Leis, Elias Maier (B), Isabel Maier, Isabel Maksimov, Laura Mikusch, Jan Ostroshnov, Felina Prel, Michel Rückle (B), Luca Schirle (B), Patrick Steinmann, Antonia Stock (B), Ben Thaler (P), Leonie Trübenbach (B), Cedric Vilhelm und Karolis Zutautas (B).

R10b: Marc Abele, Aliah Altinmakasci (B), Julian Bauder (P), Marco Beyer, Luca D’onofrio, Leonie Feil (B), Samuel Feil (P), Luis Grau, Valentin Häussler (B), Sabine Herzeg (P), Sebastian Holz, Simon Holz, Robin Kohler, Carolina Kunzmann, Michael Leßle, Franka Leuz (B), Jonas Maier, Luise Rath (P), Nico Rieck, Lea Rönsch (P), Leni Ultsch (P), Dennis Vogt (B), Emilio Weber und Kamile Zutautaite.

R10c: Lukas Bolsinger, Jakob Brenner, Elias Brusda, Leonie Ernsperger (P), Frank Falk (B), Lucas Funk, Dominik Ilg (B), Mara Köger (P), Vanessa Kopp (B), Laura Maier (P), Enrico Melchert (B), Emily Micko, Robin Milson (B), Max Moßhammer, Michelle Muck, Luna Nadler, Jakob Nagler, Marco Powelleit (B), Julia Riedel (B), Moritz Stütz (B), Nico Weber (B), Moritz Weirich (B), Leon Zeyer, Elias Ziegler (P), Magnus Zimmermann (B) und Lena Ziurawski (B).

Die Mittlere Reife als Schulfremdenprüflinge erlangten: Fabian Boldt, Madlen Bollin (B), Talia Fortune (B), Joell Kimpel, Bianca Kühnel (B), Anneliese Lostaunau Gaidas (B), Corbinian Neubauer (P), Lena Schnyder (P) und Marlene Vollmer (P).