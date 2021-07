Schwimm-AG darf endlich wieder trainieren

Neustart nach Lockdown – das Schwimm-Team des Sankt Jakobus-Gymnasiums Abtsgmünd ist hochmotiviert. Die seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 bestehende Schwimm-AG, eine durch den Württembergischen Sportbund geförderte Kooperation Schule Schwimmverein am SJG, musste leider wie andere Aktivitäten im Dezember 2020 in den Lockdown. Deshalb war die Freude bei Elke Maier (Schwimmtrainerin der TSG Abtsgmünd) und Oliver Stamm besonders groß, dass es im Juni endlich wieder ins Wasser ging. Für das neue Schuljahr ist auch wieder ein „Jugend trainiert für Olympia“ Wettbewerb in Planung. Bedingt durch die noch bis vor kurzem geltenden Corona-Einschränkungen konnten nur Kinder aus dem Cluster 7/8 teilnehmen, dies ändert sich aber wieder zum neuen Schuljahr. Es sind alle Schwimmbegeisterten herzlich eingeladen, ins Team zu kommen. Neben dem Training kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Kürzlich gab es zum Abschluss Eis und ein lustiges Wasserballspiel mit den Trainern.