Schüler und Eltern pflanzen Bäume am Kocher

Schüler und Eltern des Sankt-Jakobus-Gymnasiums in Abtsgmünd haben am Kocherufer Bäume gepflanzt. Schülerin Leni Klöcker hat dazu einen Bericht geschrieben.

„Es ist ein klarer Samstagmorgen, die Temperatur liegt irgendwo zwischen 0 und 5 Grad und am Sankt-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd haben sich etwa 100 Eltern und Kinder eingefunden, um zu beweisen, dass eine Baumpflanzaktion auch ohne eine morgige Apokalypse ein wichtiges Zeichen setzen kann“, so schreibt die Schülerein.

Im Werkraum standen dazu Busch- und Baumsetzlinge aneinandergereiht zur Auswahl: Holzapfel, Schlehe, Holunder, Wildrosen und vieles mehr. Alles Pflanzen, von denen Bienen, Vögel und Insekten profitieren. Die Aktion sei auch ein Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt zu leisten.

Ins Leben gerufen hatte die Aktion Uschi Mill, Mitarbeiterin in der Ganztagsbetreuung an der Schule, zusammen mit Dorothea Heckel, ebenfalls Betreuerin.

Ziel war es dem Bienenvolk durch den Winter zu helfen und gleichzeitig den Grünstreifen am Kocher weiter bepflanzen. Nach Absprachen mit der Gemeinde war das nun möglich. Bei der Aktion wurde gelacht und sich unterhalten, man verlieh Gartenhandschuhe gegen Gießkannen und irgendwo zwischen der Feuerschale und dem Kuchenstand der Umwelt AG hat man vergessen, wie kalt es ist.

„Als um zwölf Uhr schließlich auch die letzten Büsche eingepflanzt waren standen sind, stehen nur noch vereinzelt ein paar Eltern auf dem Schulhof und irgendeiner meint noch, dass es das öfter geben müsste, solche Baumpflanzaktionen, allein schon weil ein Baum doch so ein schönes Symbol sei“, schreibt Leni Klöcker, Klasse 10b, über diese gelungene Aktion.