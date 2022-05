Schneise im Wald könnte von Tornado verursacht worden sein

Keiner hat den Ostalbkreis auf dem Schirm gehabt. Eigentlich sollte es hier laut Meteorologen am vergangenen Freitag verhältnismäßig ruhig bleiben. Doch die Wetterlage kippte schlussendlich so schnell, dass innerhalb kürzester Zeit mehrere heftige Unwetter auftraten. Sogar ein Tornado ist möglicherweise durch den Kreis gerauscht.

Eine Schneise der Verwüstung fanden der Abtsgmünder Bürgermeister Armin Kiemel, Forstrevierleiter Peter Kommander, Bauhofleiter Wolfgang Schrem und Christoph Haas im Wald in Abtsgmünd in Richtung Fachsenfeld vor.

Aufgrund der Art, wie die Bäume dort entwurzelt wurden, würden sie einen Tornado als Ursache vermuten, teilt Kiemel auf Nachfrage am Dienstag mit. Er selbst habe das Unwetter nicht im besonders betroffenen Bereich erlebt und könne deswegen nicht sagen, ob es sich wirklich um einen Tornado gehandelt habe.

Andreas Friedrich, Tornadobeauftragter des Deutschen Wetterdienstes (DWD), ist zunächst vor allem mit dem Westen Deutschlands beschäftigt. Durch Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz fegen vergangene Woche mehrere Wirbelstürme. „Keine Meldungen aus Ihrer Region“, sagt er noch am Montag. Als ihm die Fotos aus Abtsgmünd vorliegen, ändert sich die Lage: „Das könnte gegebenenfalls ein Tornado gewesen sein“, sagt er am Dienstag.

Die Zerstörungsschneise reiche von Schechingen-Leinweiler bis Aalen-Fachsenfeld, teilt wiederum Armin Kiemel mit. Doch die größten Schäden seien vom Laubbachstausee in Abtsgmünd bis Fachsenfeld entstanden. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest. Doch man gehe am Dienstag von rund 14 000 Festmetern Holz aus, die bei dem Unwetter zerstört wurden.

Umgerechnet seien das rund eine Million Euro Schaden. Rund 1000 Festmeter seien davon im Gemeindewald von Abtsgmünd dem mutmaßlichen Tornado zum Opfer gefallen. Um die Bevölkerung zu schützen, ist die Fachsenfelder Straße nach wie vor gesperrt und soll ab kommenden Mittwoch wieder passierbar sein. Die Aufräumarbeiten im betroffenen Waldgebiet dauern mit Sicherheit noch bis Ende Juli, so Kiemel.

Mittlerweile liegen die Fotos vom Abtsgmünder Bürgermeister auch dem ESSL vor, dem European Severe Storms Laboratory. Der Tornadobeauftragte Friedrich hat sie weitergeleitet, wie er mitteilt. Dort analysieren Spezialisten Schäden, stufen Stürme gegebenenfalls als Tornados ein beziehungsweise bestätigen Verdachtsfälle.

+++ Hier geht es zur Unwetterkarte +++

Auf einer Karte sind die Wettereignisse vermerkt. Noch sind die des Ostalbkreises als „starke Winde“ eingestuft. In und um Ellwangen hingegen ist kein Vermerk. Dort brach der Gewittersturm am Freitag mehrere Maibäume ab.

Der DWD-Meteorologe vermutet hier eher sogenannte Gewitterfallböen. Die Schäden im Abtsgmünder Wald jedoch sind von anderer Qualität. Das bestätigt auch Ostalb-Meteorologe Andy Neumaier im Gespräch. Doch den Befund überlässt auch er den Profis vom ESSL.

„Für einen Tornado muss ein konvergentes Fallmuster vorliegen“, sagt Neumaier. Das bedeute, dass die Bäume wie Mikadostäbchen übereinander in die Schneise hineinfallen. Gegen eine Fallböe spreche außerdem die Länge der Schneise. Doch auch für ihn kam dieses Wettereignis überraschend. Gab er Mitte der Woche sogar noch Entwarnung für den Ostalbkreis.

„Es gab zunächst keinerlei Anzeichen dafür“, sagt er. Erst gegen 17 Uhr am Freitag habe sich plötzlich das Radarbild verändert. Gegen 18.30 Uhr dann fegten bereits mehrere Unwetter über die Region. Die Wettermodelle im Vorfeld gaben das nicht her. „Das ist schon sehr selten, dass es dann so schnell umschlägt.“ Normalerweise gebe es zuvor Anzeichen.

Gewitter ist Hexenwerk. Meteorologe Andy Neumaier

Aber: „Gewitter ist Hexenwerk“, so der Meteorologe. Bis zum Donnerstagabend sei der Wetterexperte überzeugt gewesen, dass nichts passiert. „Das war eine Fehleinschätzung“, gibt er zu. Zwar seien die „Zutaten“, wie er es nennt, für einzelne Hitzegewitter vorhanden gewesen.

Dass es dann aber so kommt, war nicht abzusehen. Kurios außerdem: „Von den Radarbildern hätte der Tornado dann auch eher zur südlichen Kreisgrenze gepasst – von Heubach über Oberkochen in Richtung Neresheim.“

Müssen sich die Ostälbler nun häufiger darauf einstellen? Zunächst einmal nicht. Jetzt kommt eher das andere Extrem. „Am Wochenende wird’s kalt“, sagt Neumaier. Entweder die verspäteten Eisheiligen oder die verfrühte Schafskälte. „Oder einfach nur blödes Wetter.“