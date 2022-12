„Schafferpreis“ für die Strickgruppe „Heiße Nadel“

Die Abtsgmünder Kolpingsfamilie hat am Kolping-Gedenktag die Strickgruppe für ihr Engagement ausgezeichnet.

Vorsitzender Wolfgang Haas begrüßte zahlreiche Kolpingmitglieder im Josefshaus, darunter als besonderen Gast Gerlinde Schmidt von der Aktion Hoffnung. Dieser Zusammenschluss verschiedener Verbände ist für die Kleidersammlungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zuständig und unterstützt mit den Erlösen die Projekte der Verbände.

Auch die Kolpingsfamilie Abts-gmünd hat für die Peruhilfe namhafte Beträge erhalten. Es wird in Containern und mit Straßensammlungen gesammelt, wobei die besten Kleider bei den Straßensammlungen gespendet werden. Die nächste Straßensammlung findet am 22. April statt. Neu sind die Boutiqen „Secontique“ mit neuwertigen Kleidern in Ulm, Stuttgart und auch in Aalen.

Der „Schafferpreis“ ging diesmal an die Strickgruppe „Heiße Nadel“ für ihr großes Engagement und unermüdliches Stricken für gute Zwecke. In über zehn Jahren wurden zahlreiche Einrichtungen wie die Wohnsitzlosen in Aalen, die LEA, der Kindergarten des Kolping-Bildungswerks in Stuttgart und viele Täuflinge mit Socken und anderen Strickwaren versorgt und Tausende Euros für das Altenheim in Peru und andere Sozialdienste gespendet. Der Vorstand übergab eine Urkunde und einen Betrag für eine kleine Bewirtung der Gruppe um Renate Mikusch und Sieglinde Ringler.

Beim Gedenkgottesdienst führte Pater Johny in seiner Predigt aus, dass alle Menschen, nicht nur die Kolpingmitglieder, wie Adolf Kolping die Nöte der Zeit erkennen müssen wo Hilfe angebracht ist. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für ihr vielfältiges soziales Engagement.