Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften und positive Ergebniszahlen sind die Hauptpunkte bei der Hauptversammlung des Schützenvereins Laubach gewesen. Friedhelm Birzele ist für 60 Jahre Vereinstreue geehrt worden.

Sportleiter Dieter Hoppe gab die sportlichen Ereignisse des zurückliegenden Jahres bekannt. Er bedankte sich bei Dominik Schrimpf und Philip Hammer für die Mithilfe bei den sportlichen Veranstaltungen über das Jahr. Jugendleiterin Gertrud Waidmann berichtete über die Jugendaktivitäten.

Oberschützenmeister Stefan Rupprecht eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte die Versammlung sowie Bürgermeister Armin Kiemel aus Abtsgmünd. Kassiererin Vera Waidmann verzeichnete in ihrem Bericht sehr gute Einnahmen für das Jahr 2018. Die Kassenprüfer Elke Rau und Walter Steinemann stellten keine Mängel an der Buchführung fest und lobten ihre Arbeit. Bei den Wahlen wurden alle drei in ihren Ämtern bestätigt.

Bürgermeister Armin Kiemel übernahm die Entlastung und lobte den Schützenverein für seine besonders gute Finanzlage. Die Entlastung wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. Adolf Steinemann überbrachte Grüße vom Liederkranz Leinroden und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Schützenverein.

Friedhelm Birzele wurde für 60 Jahre im Verein geehrt. Ehrungen für 50 Jahre Vereinstreue gab es für Hermann Beißwenger, Xaver Haas, Günther Heim, Dieter Hoppe, Manfred Krauss, Hans Rettenmaier, Rudi Rettenmaier und Horst Rötter. Für 40 Jahre im Verein wurden Susanne Mößner und Bernd Waibel ausgezeichnet. Ehrungen für 30 Jahre Vereinstreue gab es für Andreas Heim und Uwe Schneider. Matthias Baier, Hubert König, Eva Seibold, Franz Seibold, Walter Steinemann, Carola Ulbricht und Dieter Ulm wurden für 20 Jahre im Verein ausgezeichnet. Melanie Mundorff erhielt eine Ehrung für zehn Jahre im Verein. Außerdem wurden zahlreiche Ehrungen zu 25-jähriger Mitgliedschaft im Württembergischen Schützenverband WSV und dem Deutschen Schützen-Bund DSB überreicht.