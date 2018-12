Schüler beweisen vielmusikalisches Talent

Mit einem beeindruckenden vorweihnachtlichen Musikabend haben die Schüler in der voll besetzten Aula des Sankt-Jakobus-Gymnasiums bewiesen, dass man auch in einem naturwissenschaftlich orientierten Gymnasium auf viel überdurchschnittlich musikalisches Talent treffen kann.

Die rund 100 Schüler aus allen Klassenstufen überraschten sowohl in der Auswahl ihrer dargebotenen Stücke als auch auf dem teilweise sehr hohen musikalischen Niveau, auf dem sie musizierten. Motiviert wurden sie dazu von ihren beiden Musiklehrerinnen Dorothea Löwe und Teresa Nar, die auch für die musikalische Leitung des Unterstufenchors, des Mittelstufen- und Oberstufenchors sowie der Schulband verantwortlich zeichneten.

Schulleiter Holger Schulz versprach schon in seiner Begrüßung, dass die Zuhörer von dem vielfältigen musikalischen Angebot überrascht sein würden. Und so war es dann auch. Egal, ob als Solisten am Klavier, am Violoncello, der Geige, an der E-Gitarre oder am Schlagzeug, als Solosängerinnen oder im Team der Chöre – es wurde an dem Konzertabend wirklich alles geboten vom weihnachtlichen Lied über Filmmusik bis hin zur Klassik. Leonhard Cohens bewegendes „Halleluja“ erklang ebenso wie Beethovens „Für Elise“ oder der „Tanz der Zuckerfee“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Auf „White Christmas“ am Klavier folgten gefühlvolle Gesangseinlagen, wie der Vortrag des Titels „Someone Like You“ von Adele oder zum Schluss mit allen Mitwirkenden gemeinsam „Hark! The Herald Angels Sing“ von Felix Mendelsohn.

Mit dem Erlös aus der Bewirtung an dem Konzertabend soll übrigens ein Klassenaufenthalt in London finanziert werden.

Anstatt eines Eintrittes wurde außerdem von den Schülern um Spenden für den Freundeskreis Asyl gebeten, dessen Engagement Evi Schlipf kurz vorstellte.