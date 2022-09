Sanierungsmaßnahmen am Untergröninger Schlossberg sind abgeschlossen

Seit dem Frühjahr waren der Schlossberg und der Panoramaweg für den Verkehr gesperrt, da umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zu erledigen waren. Aufgrund größerer Hangrutschungen war es zu erheblichen Setzungen gekommen, die dringend behoben werden mussten. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen mussten die Mitarbeiter der Fachfirma Hubert Schmid aus Marktoberdorf zunächst die bestehende Asphaltdeckschicht entfernen. Aufgrund des steilen Geländes war große Vorsicht geboten. Statt schwerem Gerät, musste viel von Hand mit Schaufel und Spitzhacke gearbeitet werden.

Im Anschluss wurde im Bereich des Schlosses, talseitig der bestehenden Straße, eine 35 Meter lange Pfahlwand errichtet. Eine über 50 Meter lange, beschädigte Kanalhaltung wurde ausgetauscht. Zusätzlich wurden Breitbandleerrohre für das schnelle Internet, Straßenbeleuchtungs- und Stromkabel neu verlegt.

Der Panoramaweg unterhalb des Wohngebiets Kolonie war ebenfalls betroffen. Dort sollte eigentlich das gleiche Verfahren angewendet werden. Aufgrund der sehr beengten Platzverhältnisse konnten die Pfähle hier jedoch nur vertikal in den Boden eingebracht werden, was nur im unteren Bereich des Wegs auf einer Länge von etwa 30 Meter möglich war. Richtung Süden war’s sogar so eng, dass lediglich eine Sicherung durch eine 20 Meter lange Natursteinmauer erfolgen konnte. Auf der gesamten Wegstrecke wurde außerdem ein neues Geländer angebracht.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 285 000 Euro. Bei der Abnahme Mitte September freuten sich alle Beteiligten über den guten Fortgang der doch recht herausfordernden Arbeiten. Bürgermeister Armin Kiemel und Ortsvorsteher Thomas Bacher zeigten sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.