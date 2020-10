Rückhaltebecken in tadellosem Zustand

Um den Zustand der elf Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbandes Kocher-Lein zu prüfen, hat am Ende Oktober turnusmäßig die vorgeschriebene Verbandsschau stattgefunden. Das 250 Quadratkilometer große Einzugsgebiet der Lein erstreckt sich von der Quelle in Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, bis zur Mündung in den Kocher in Abtsgmünd. Die elf Hochwasserrückhaltebecken entlang des 57 Kilometer langen Flusses haben einen Gesamtstauraum von rund 14,5 Millionen Kubikmetern und eine Dauerstaufläche von 32,2 Hektar. Sie verfügen außerdem über einen hohen Sicherheitsstandard, den es laufend zu erhalten gilt.

Vor Ort waren neben dem Verbandsvorsitzenden Michael Segan die Schaubeauftragten: Leinzells Bürgermeister Ralph Leischner für den Ostalbkreis und Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr für den Rems-Murr-Kreis, die Vertreter des Landratsamts Ostalbkreis und des Landratsamts Rems-Murr, der Forstwirtschaft und die Bürgermeister der jeweiligen Belegenheitskommunen.

Die Teilnehmer überzeugten sich davon, dass die technischen Anlagen um die Becken, die durch regelmäßige Unterhaltungsarbeiten des verbandseigenen Bauhofs sehr gut gepflegt werden, in einem tadellosen Zustand sind. Am Hochwasserrückhaltebecken Laubbach wurde von den Mitarbeitern des verbandseigenen Bauhofes in Zusammenarbeit mit dem Landschaftserhaltungsverband des Ostalbkreises eine Wildblumenwiese angelegt, um die Artenvielfalt im Bereich des Beckens zu steigern. Somit wird neben dem Hochwasserschutz der Naherholung und dem Umweltschutz, Rechnung getragen.

Der Wasserverband hat die Aufgabe, den Wasserabfluss der Lein und des Kochers durch Hochwasserrückhaltung zu regeln. Ihm gehören 18 Gemeinden des Ostalbkreises, des Landkreises Schwäbisch Hall und des Rems-Murr-Kreises an.