Rommelag CMO spendet 2500 Euro an das fiftyFifty-Taxi

Einen Scheck in Höhe von 2500 Euro überreichte Andreas Häußner, Marketingleiter der Rommelag Unternehmensgruppe, im Namen der Rommelag CMO, Werk Holopack Verpackungstechnik GmbH in Abtsgmünd an Landrat Joachim Bläse und Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität des Landratsamtes Ostalbkreis für das Verkehrssicherheitsprojekt fiftyFifty-Taxi. Die Firma trägt mit diesem Engagement dazu bei, dass junge Menschen im Alter bis zu 25 Jahren am Wochenende vergünstigt nachts mit dem Taxi nach Hause fahren können.