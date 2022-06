Rocknacht mit WildOne

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Gemeindekasse Abtsgmünd, Telefon 07366/8225, und in der Bibliothek Abtsgmünd für acht Euro sowie an der Abendkasse für zehn Euro. Los geht es um 20.30 Uhr.

Am Samstag, 4. Juni, ab 20.30 Uhr steigt die Rocknacht in der Kochertal-Metropole. Die zwölfköpfige Band WildOne sorgt dann mit Coverrock für Stimmung, Spielfreude und Bühnenpräsenz. Von Welthits über Rockklassiker bis hin zu aktuellen Chartbreakern – bei einem WildOne-Konzert werden genau die Lieder gespielt, die das Publikum von einer Coverrockband einfach erwartet. Doch die Zusammensetzung der Band macht WildOne unverwechselbar: Zwölf Musiker mit sechs Vokalisten im Chor- und Leadgesang, einer kraftvollen Rhythmussektion und einem vierköpfigen Bläsersatz. Karten: Gemeindekasse Abtsgmünd (Telefon 07366 / 8225), in der Bibliothek und an der Abendkasse. Foto: WildOne