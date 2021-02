Rettungszentrum Abtsgmünd: Kletterwand für Feuerwehr und Schüler geplant

Nur noch wenige Monate, dann ist es soweit: Dann wird das Rettungszentrum im Gewerbegebiet „Osteren“ eingeweiht. Derzeit laufen die Bauarbeiten noch auf Hochtouren, teilt die Gemeinde Abtsgmünd mit.

Erst vor knapp vier Wochen wurden die Module für das DRK-Gebäude mittels Tieflader angeliefert und per Kran zusammengesetzt. Schon im Mai will das DRK Aalen zusammen mit der DRK-Ortsgruppe Abtsgmünd dort einziehen und mit ihrer Arbeit beginnen. Das gemeinsame Gebäude der Feuerwehr und der Polizei konnte schon im Oktober letzten Jahres sein Richtfest feiern. Eine feierliche Einweihung des Blaulichtzentrums (vorbehaltlich Corona) ist für das erste Juliwochenende geplant.

In der Gemeinderatssitzung am 25. Februar soll nun das sechste und letzte Ausschreibungspaket vergeben werden. Darin enthalten sind Büro- und Werkstattmöblierungen sowie Schreinerarbeiten, Einbauküchen und Feuerwehrspinde. Insgesamt handelt es sich um eine Vergabesumme in Höhe von rund 123 000 Euro.

Am viergeschossigen Übungsturm entsteht zusätzlich eine Outdoor-Kletterwand, die sowohl von der Feuerwehr zu Übungszwecken als auch von Schulklassen genutzt werden kann. Die Kletterwand soll vom Dach der Doppelgarage aus zugänglich sein und eine Höhe von 8,75 Metern sowie eine Breite von 3,25 Metern betragen. Sie soll bereits Mitte März durch die Firma BEEB-Caillou aus Mittenwald montiert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 18 000 Euro.