Reservisten spenden fürs Altenheim

Am vergangenen Sonntag ist im Alten- und Pflegeheim Sankt Lukas in Abtsgmünd wieder groß der Advent gefeiert worden. Bewohner und deren Familienangehörigen stimmten sich im stimmungsvollen Rahmen auf das Weihnachtsfest ein. Organisiert wurde die sehr schön gestaltete Adventsfeier erneut von der Reservistenkameradschaft Abtsgmünd-Hohenstadt. Hauptmann d. R. Jochen Jäger betonte in seinem Grußwort, dass es für seine Reservistenkameradschaft eine Herzensangelegenheit sei, das Heim zu unterstützen. In diesem Zuge überreichte Jäger dann auch gleich noch eine Geldspende der Reservistenkameradschaft für das Haus Sankt Lukas. Heimleiterin Ute Sturm bedankte sich im Namen der Bewohner für die tolle Unterstützung. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einer Abordnung des Musikvereins Untergröningen und Rita Bäuerle am Klavier.