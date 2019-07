Die Unruhe in der Getriebeentwicklung des Autozulieferers ZF im Herbst 2017 ist groß gewesen: Interne Ermittler stürmten in die Büros, klappten Laptops zu und sammelten Rechner ein. In persönlichen Befragungen mussten die Ingenieure zum Vorwurf Stellung nehmen, dass ZF-Entwickler den Kunden des baden-württembergischen Traditionsunternehmens geholfen haben, Abgaswerte von Autos zu manipulieren, damit gesetzliche Grenzwerte eingehalten werden. Vier hochrangige Mitarbeiter – neben Entwicklungschef Harald Naunheimer, der Leiter der Entwicklung ...