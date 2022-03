Reinschnuppern in die Jugendarbeit

Ende März hat der Schnupperkurs für Jugendleiterinnen und Jugendleiter der katholischen Jugendreferate Ostalb in der Zimmerbergmühle stattgefunden. Das Team um Dekanatsjugendseelsorger Patrick Grazer hatte ein buntes Programm mit dem wichtigsten Know-How für angehende oder neue Jugendleiter vorbereitet.

Eingestiegen wurde am Freitagabend mit drei Stunden Großgruppenspiele testen und verschiedene Spielekategorien erleben – denn nicht jedes Spiel passt für jeden Anlass oder Gruppe. Darüber hinaus beschäftigten sich die 14 Teilnehmenden mit dem Thema Aufsichtspflicht, Kindeswohl/ -gefährdung und welche Dinge wichtig sind, um eine Gruppenstunde gut vorbereiten und durchführen zu können.

Der Samstagnachmittag diente der Vorbereitung von eigenen Gruppenstunden in Kleingruppen. Diese Stunden wurden am Spätnachmittag dann auch gemeinsam durchgesprochen und Spiele angespielt. Im Nachhinein gab es Feedback der anderen Gruppen. Die Feedback-Regeln hatten die Teilnehmenden am Vormittag erlernt.