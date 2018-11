Rechenkunst und Mentalmagie

Mit Rechenkunst und Mathe-Magie hat Andy Häussler als Solokünstler wie auch als Ensemblemitglied im Think-Theatre bereits das Publikum fasziniert. Am Samstag, 24. November, um 20 Uhr kommt er in die Abtsgmünder Zehntscheuer.

Auch die Abtsgmünder Zuschauer waren von seinem Auftritt und seiner „Show der Unmöglichkeiten“ vor zwei Jahren restlos begeistert. Nun präsentiert er in seinem Soloprogramm „Gedankenwelten“ die gesamte Bandbreite der Mentalmagie. Dann erleben die Zehntscheuer, wie Häussler Farben mit den Händen fühlt, Sternzeichen seiner Zuschauer durch Beobachtung herausfinden, Wurzeln schneller als der Computer zieht, den Wochentag zu jedem Datum weiß und blind über das Schachbrett zieht. Blitzschnell löst er Sudoku-Rätsel, präsentiert Phänomene der Suggestion, er liest in den Gedanken fremder Menschen, hält die Zeit an und kann auch seinen Herzschlag zum Stillstand bringen. Seinem Publikum gibt er dabei Rätsel auf uns lässt es ratlos darüber staunen, wie der Mentalmagier das nur anstellt.

Zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert Andy Häussler über spannende Phänomene. Er erzählt von Zufällen, die keine sind, er geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der Zeit. „Gedankenwelten“ ist ein vergnüglich verblüffender Abend mit intelligenter Unterhaltung, die Spaß macht.