Räte regeln Gemeindeordnung

Seit dem 1. Dezember 2015 gelten in der Gemeindeordnung neue Regeln im Bereich Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie sowie im Verhältnis Verwaltung und Gemeinderat. Die bedingte auch eine Anpassung der Abtsgmünder Statuten, welche Hauptamtsleiterin Tanja Ritter dem Gremium am Montagabend vorgestellt hat. Die Ausschussmitglieder haben die Änderungen einstimmig befürwortet.

Zu den wesentlichen Änderungen der Neufassung gehört, dass die Kommunen in ihren Geschäftsordnungen Regelungen über die Bildung der Fraktionen, die Mindestzahl ihrer Mitglieder, die Rechte und Pflichten der Fraktionen festlegen. Desweiteren werden einige Antragshürden gesenkt. So sinkt die Hürde für das Recht auf Unterrichtung und das Recht, einen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen, von einem Viertel auf ein Sechstel der Räte. Fraktionen erhalten diese Rechte per Gesetz. Unverändert bleibt, dass ein Viertel der Räte Akteneinsicht oder eine Sondersitzung verlangen können.

Fraktionen haben das Recht, ihre Auffassung zu Angelegenheiten der Gemeinde im Amtsblatt zu veröffentlichen. Dies erforderte auch die Festlegung eines Redaktionsstatutes für das Abtsgmünder Amtsblatt. Zukünftig sollen die öffentlichen Sitzungsunterlagen auch auf der Abtsgmünder Homepage eingestellt werden. Unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats soll die neue Geschäftsordnung sowie das Redaktionsstatut für den Kocher-Lein-Boten zum 1. Januar 2017 in Kraft treten.

Zuschuss für den Partnerschaftsverein

Das Gremium hat dem Partnerschaftsverein anlässlich der Jubiläumsfahrt nach Castel Bolognese auf dessen Antrag hin einen Zuschuss von 1600 Euro pro eingesetztem Bus gewährt. Die Abtsgmünder waren vom 7. bis 11. September mit drei Bussen und 160 Mitreisenden in der italienischen Partnerstadt zu Besuch.

Die Gemeinde beteiligt sich an den Betriebskosten der Begegnungsstätte im Pflegheim Sankt Lukas jeweils mit 50 Prozent der Kosten. Die waren nach Vorlage der Jahresrechnung durch die Stiftung Haus Lindenhof für das Jahr 2015 rund 13 000 Euro, informierte Jana Hirt, zuständig für Familie und Bildung. (fa)