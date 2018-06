Pommertsweiler verliert seine Metzgerei

Für frische Wurst und würzige Steaks in der Grillzeit müssen die Pommertsweilermer künftig ein Stück weiter fahren. Nach mehr als 110 Jahren hat die Metzgerei Bernlöhr den Betrieb eingestellt.

Inhaber Jürgen Bernlöhr suchte vergeblich nach einem Nachfolger.

„Das Aufhören hat mich schon geschlaucht“, sagt der 65-jährige Metzgermeister. In der dritten Generation übernahm er die Geschäfte 1981. Jetzt geht Bernlöhr in den Ruhestand: „Da habe ich schon mehrere Monate gebraucht, um das zu verdauen.“ Ein halbes Jahrhundert arbeitete Bernlöhr als Metzger. Er besuchte die Meisterschule in Frankfurt. Doch den 65-Jährigen zog es im Anschluss wieder in seine Heimat. „Nur auf dem Land konnten meine drei Kinder so frei aufwachsen.“

Früher bewohnten vier Generationen das mehrstöckige Haus in Pommertsweiler. Kurz nachdem er den Familienbetrieb übernahm, erweiterte Jürgen Bernlöhr das Erdgeschoss um den heutigen Metzgerladen. „Das hat er gut gemacht. Er war immer fleißig und ich bin stolz auf ihn“, verrät die bald 90-jährige Mutter Erika Bernlöhr am großen, hölzernen Esstisch der Familie. Seit 1945 arbeitete sie mit in der Metzgerei und in der Pommertsweilermer Post, die jahrzehntelang im Haus der Bernlöhrs untergebracht war. Im Keller stehen Wurstmaschinen, Schlachtbänke und Fleischerhaken noch an Ort und Stelle. Hier waren bis vergangene Woche die Kühl- und Schlachträume untergebracht. „Die Ausstattung geht jetzt vermutlich an einen Großhändler“, sagt der Metzgermeister.

Denn einen Nachfolger fand der 65-Jährige nicht. Auf der Stuttgarter Börse für Betriebsübernahmen sowie in der Fleischerzeitung fanden sich keine Interessenten. „Da war nichts zu machen. Aber wer lernt denn heute auch noch das Schlachten“, so Bernlöhr. Vor knapp zwei Jahren investierte er 50000 Euro, in der Hoffnung, dass sich möglicherweise ein junges Ehepaar für die Nachfolge findet. Dennoch sei der jetzige Abschluss besser, als in einer Krise aufhören zu müssen.

Bürgermeister Armin Kiemel bedauert den Schritt: „In Pommertsweiler ist eine sehr bekannte Institution weggebrochen.“ Aus der Nachbarschaft sowie von seinen Kunden bekam Bernlöhr in den vergangenen Monaten zahlreiche Zuschriften. „Die Briefe hebe ich im Wohnzimmer auf. Die meisten finden es schade.“ Zudem hätten viele Pommertsweilermer nochmal bei ihm bestellt und sich einen kleinen Vorrat angelegt. Das sei viel Arbeit am Ende gewesen, sagt der 65-Jährige, der sich künftig „mehr Zeit für das Enkelchen“ nehmen möchte. Familie und Urlaube seien in den vergangenen Jahren bei bis zu 70-Stunden-Wochen häufig auf der Strecke geblieben. „Das kann und will man den Jungen nicht mehr zumuten.“

Dadurch sinkt die Zahl kleiner, privat geführter Metzgereien. Der Weg zur nächsten Fleischtheke verlängert sich. Auch für Jürgen Bernlöhr, der Fleisch und Wurst in den kommenden Jahren bei Kollegen in Adelmannsfelden oder Abtsgmünd kaufen will.