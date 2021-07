Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl in der Kochertalmetropole in Abtsgmünd

In Zusammenarbeit mit den Abtsgmünder Schulen, Friedrich-von-Keller-Schule und dem Sankt-Jakobus Gymnasium, lädt die Kolpingsfamilie Abtsgmünd die Bevölkerung zu einer Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl ein, am Donnerstag 22. Juli, um 18.30 Uhr. Es bietet sich die Chance, die Kandidaten des Wahlkreises Schwäbisch Gmünd persönlich kennenzulernen. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der Corona Hygiene- und Abstandsregeln in der Kochertalmetropole im Ausaal statt.

Ihr Kommen haben zugesagt: Dr. Inge Grässle, CDU, Tim-Luka Schwab, SPD, David-Sebastian Hamm, FDP, Dr. Annette Keles, Linke und Andreas Wörner, AfD. Nach der Vorstellungsrunde gilt es für die Kandidaten in den Fragerunden ihre kurzen Statements zu verschiedenen Themen abzugeben.

Fragen an die Kandidaten können auch per mail übermittelt werden und werden möglichst berücksichtigt.

Beim Betreten und Verlassen der Veranstaltung besteht Maskenpflicht. Die Besucher müssen symptomfrei sein.