Pionierjahrgang ist am Ziel

Am Sankt-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd haben 49 Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden und somit einen erfolgreichen Schlusspunkt unter ihre achtjährige Zeit an dem Gymnasium gesetzt – eine echte Pionierleistung an der noch jungen Schule, die zum ersten Mal einen Jahrgang ins Abitur führte. Elf Abiturienten krönten ihre Hochschulreife mit einem Preis, acht mit einer Belobigung. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,4.

Der Abitursjahrgang 2018 (P = Preis, B = Belobigung): Teresa Angstenberger, Jakob Barth, Franziska Bäuerle (B), Florian Berger (P), Alina Blum, Maximilian Blum, Linus Brenner, Jannik Bürgel, Luca Dürr, Marius Erath (P), Anja Frankenreiter, Moritz Frey (P), Jonas Funk, Nick Grimm (P), Moritz Haupt (B), Maren Heidrich (P), Roman Hofmann (B), Valentin Hofrichter, Jona Kawka (B), Loreen Kopp, Matteo Krauter (P), Janis Kreuzer, Jonas Krieger (B), Stefanie Kruger (P), Paula Loll, Laura Leuz, Mona Leuz, Niklas Liebhart, Hagen Machhold, Laura Mack (P), Luca Mansel, Johanna Mantel (B), Emma Mill, Johannes Müller, Chiara Nafziger (P), Moritz Rathgeb, Leonard Rieger (P), Niklas Rieger, Yvonne Riek, Nico Schmid, Leander Stark, Niklas Widmann (P), Noah Winter, Chiara Ziegler (B), Jonas Ziegler, Roman Ziegler (B), Thea Ziegler, Svenja Zieker, Luzia Zipser.

Fachpreise: Scheffel-Preis (Deutsch): Matteo Krauter; Mathematik-Fachpreis: Nick Grimm; Ferry-Porsche-Preis (Physik): Nick Grimm; ChemieFachpreis: Florian Berger; Geografie-Fachpreis: Maren Heidrich; Gemeinschaftskunde-Fachpreis: Matteo Krauter.

Ende der Aufbauphase

Für das Sankt-Jakobus-Gymnasium endete mit der Verabschiedung seines Pionierjahrgangs auch die achtjährige Aufbauphase des Gymnasiums. Dieser Anlass wurde am Freitag im Rahmen der Zeugnisausgabe und des Abiballs in einem Festakt begangen. Unter die Feiergäste mischten sich auch besondere Ehrengäste, die die Schule seit ihrer Gründungsphase unterstützt haben und es sich nicht nehmen ließen, den jungen Abiturientinnen und Abiturienten ihre Gratulationen persönlich zu überbringen. Unter ihnen waren Landrat Klaus Pavel, der ehemalige Abtsgmünder Bürgermeister Georg Ruf, der jetzige Abtsgmünder Bürgermeister Armin Kiemel und vom Schulträger, der Katholischen Schulstiftung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der ehemalige Direktor Berthold Saup und der amtierende Direktor Joachim Schmidt.