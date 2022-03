Osterbrunnen: Mehr als 13000 Eier laden zum Staunen ein

Bereits seit 20 Jahren werden zu Ostern viele bunt und fantasievoll gestaltete Eier in opulenter Weise an dem Schechinger Brunnen angebracht. Auch in diesem Jahr wird er wieder kunstvoll dekoriert und am Samstag, 2. April, feierlich eröffnet.

Seit 20 Jahren ist der Ideenreichtum der 16 bis 20 Malerinnen und Maler nicht erschöpft. Ab Oktober malen sie zweimal wöchentlich. 2022 werden deswegen rund 150 neue Gänseeier zum Beispiel bemalt mit Landeswappen dazukommen. Die Motive der vielen tausend echten Eier sind so vielseitig wie das Leben: kirchliche Szenen wie der Kreuzweg, Märchen, Comics, Sehenswürdigkeiten der Ostalb und der ganzen Welt, Vereinslogos und Aktivitäten aus dem Ort.

Unheimlich detailgenau sind diese zerbrechlichen Unikate und es ist bemerkenswert, dass jung und alt (von drei bis 91 Jahren) gemeinsam für den Schechinger Osterbrunnen kreativ sind. Kindergarten- und Grundschulkinder präsentieren ihre Kunstwerke bei der liebevoll gestalteten Hasenlandschaft, die jedes Jahr ebenfalls ein anderes Thema aufgreift.

Zur Eröffnung am Samstag, 2. April, hat das Osterbrunnen-Team ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Neben musikalischen Darbietungen des Musikvereins und des Gospelchores haben auch die Kindergartenkinder beider Kindergärten ihren große Auftritt. Fünf Tage später, am 7. April, wird dann Schirmherrin Gerlinde Kretschmann erwartet.

Zum Jubiläum ist eine Besonderheit geplant. Es werden 15 bis 20 Straußen- und Gänseeier für einen guten Zweck verlost. Lose können von Beginn an erworben werden, die Verlosung findet am Sonntag, 24. April um 14.00 Uhr statt. Nicht anwesende Gewinner werden benachrichtigt und können Ihr Ei anschließend im Rathaus abholen.