Ostalbhurgler zeigen im Bregenzer Festspielhaus Showturnen in Vollendung

Das Bregenzer Festspielhaus ist Schauplatz der „Farbenfrohen Erinnerungen“ an die Welt-Gymnaestrada gewesen, die im Juli im österreichischen Dornbirn stattgefunden hatte. Mit dieser Turnshow endete das Gymnaestradajahr in Vorarlberg. Mit dabei: die Ostalbhurgler der TSG Abtsgmünd unter Leitung von Corinna und Gerold Oppold.

Gleich zweimal – einmal am Nachmittag, einmal am Abend – gab es in Bregenz ein umfassendes Showprogramm mit einigen Topvereinen der Vorarlberger Turnerschaft sowie mit Gästen aus Deutschland und der Schweiz (TV Wald, Schaukelringe) zu sehen.

Das Jugendsinfonieorchester Mittleres Rheintal brachte die Verbindung von Sport, Show und Ästhetik mit Kultur zum Ausdruck In Abstimmung mit der sportlichen Darbietungen verstärkte das Jugendsinfonieorchester den Show-Effekt mit Live-Musik. Die Ostalbhurgler präsentierten ihre neueste Show „Colourful“ zu Live-Klängen und begeisterten das Bregenzer Publikum mit ihrer innovativen Art des Showturnens.