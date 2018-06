Ostalbhurgler turnen in luftigen Höhen

Bis einschließlich Montag, 9. Januar, reisen die Ostalbhurgler der TSG Abtsgmünd, unter Leitung von Corinna und Gerold Oppold, mit dem STB-Tourbus durchs Ländle. Dabei zeigen sie bei ihrer Show „Aerial“ ihre Fröhlichkeit und Leichtigkeit in Mannheim, in Heilbronn, zweimal in Stuttgart und in Ravensburg. Fünfmal also stehen die Ostalbhurgler gemeinsam mit anderen großen Sportlern und Artisten auf den Showbühnen und präsentieren die STB-Gala „Leidenschaft pur“. Insgesamt zieht der Tross zu 13 Stationen im Ländle, jeweils eine Showgruppe des STB nimmt für vier bis fünf Tage bei dieser Veranstaltung teil.