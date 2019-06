In vier Wochen findet im österreichischen Dornbirn die 16. Welt-Gymnaestrada statt. Mit von der Partie ist dann auch wieder die Showturngruppe Ostalbhurgler von der TSG Abtsgmünd. Die Truppe unter Leitung von Corinna und Gerold Oppold wurde vom Deutschen Turner-Bund für die Gruppenvorführungen ausgewählt und wird Deutschland bei der Welt-Gymnaestrada in Dornbirn repräsentieren. Für die Ostalbhurgler ist es bereits die neunte Teilnahme an einer Welt-Gymnaestrada. Dieser Wettbewerb wird nur alle vier Jahre ausgetragen und gilt mit rund 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen fünf Kontinenten als das „Weltfestival des Breitensports“. Organisiert wird die Welt-Gymnaestrada vom Weltturnverband.