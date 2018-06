Ostalbhurgler präsentieren ihre Shows in Nepal

Das Showteam Ostalbhurgler der TSG Abtsgmünd ist nach Nepal gereist. Auf Einladung des Präsidenten der Nepal Gymnastics Association (NGA) und dem Nepal Olympic Committee (NOC) Dhruba Bahadur Pradhan haben die Sportlerinnen und Sportler unter Leitung von Corinna und Gerold Oppold diese Reise angetreten. Gemeinsam eine sportliche Zukunft gestalten, so lautete der Auftrag der Ostalbhurgler.

Gemeinsam mit nepalesischen Schulleitern und dem sehr engagierten Prakash Lal Shrestha (ehemaliger Nationalkunstturner und -trainer) boten die Ostalbhurgler während ihrer zweiwöchigen Nepalreise in der vom Erdbeben gezeichneten Hauptstadt Kathmandu und im 200 Kilometer entfernten Pokhara, Kindern und Jugendlichen in Nepal die Aussicht auf eine bessere Zukunft im Bereich Breitensport. Dabei war der Fokus auf den Bereich des Showturnens gesetzt. Im Ausblick auf die Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn in Österreich soll hiermit auch eine gelungene Premiere für das erste nepalesische Team bei dieser internationalen Veranstaltung ermöglicht werden.

Keine Bodenläufer, sondern Stein- und Schotterboden

Die Ostalbhurgler besuchten zwölf Schulen und präsentierten ihre Shows unter extremen nepalesischen Bedingungen. Enorme Hitze, keine Bodenläufer, sondern Stein- und Schotterboden. Sie waren nassgeschwitzt bis auf die Knochen, dreckig bis hinter die Ohren, doch der Lohn dafür waren über 4000 freudvolle, lächelnde Kinder und Jugendliche mit ihren Lehrern. Jeweils im Anschluss waren die Kinder noch zu einer Mitmachaktion eingeladen, gemeinsam mit den Ostalbhurglern Basiselemente des Turnens und der Akrobatik zu üben.

So förderten die Ostalbhurgler Kinder, Jugendliche, Lehrer und Schulleiter in Nepal in Kurzworkshops direkt an den Schulen, was die Sichtweise in Bezug auf Sport im schulischen Alltag und die damit entstehende Perspektiven verändern und verbessern soll. Weiter gaben Corinna und Gerold Oppold, als Trainer und Pädagogen, an sechs Workshoptagen ihr Know-how des Turnens an über 100 wissbegierige Lehrer weiter.

2500 bewegungshungrige Menschen

Beim „Sport for All Festival“ mitten auf dem gepflasterten Marktplatz in Kathmandu zeigten sie dann ihre Workshopergebnisse und ihre Shows vor 2500 bewegungshungrigen Menschen und wichtigen Ehrengästen wie dem nepalesischen NGA- und NOC-Präsidenten Dhruba Bahadur Pradhan und dem Präsidenten der Asian Gymnastic Association, Tatsuo Araki (Japan).

Beeindruckt zeigten sich die Ostalbhugler von Nepal als einer aufregenden Welt voller Gegensätze und Kontraste. Den Kontrasten zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem religiösen Denken und dem Geschäftsdenken, zwischen den Menschen in Mönchskutten und denen in Anzügen, zwischen der unberührten, wunderschönen Natur und dem Müll auf fast allen Straßen, zwischen der Stille in den vielen Tempelanlagen und dem Heidenlärm vom nicht weit entfernten, chaotischen Straßenverkehr, zwischen den aufdringlichen Verkäufern in den Touristenvierteln und den gastfreundlichen Menschen in den ländlichen Gebieten, zwischen Betriebsamkeit und Hektik der Städte sowie der Einsamkeit und Ruhe auf dem höchsten Gebirge der Welt.

Die Ostalbhurgler haben schnell festgestellt, dass in Nepal alles ein wenig langsamer geht. Effizienz wird nicht sonderlich groß geschrieben. Sie mussten akzeptieren, dass sie in einer fremden Kultur sind und lernen ebenfalls mit dieser Ruhe und dieser Gelassenheit zu leben. Die Ostalbhurgler waren überwältigt von der Gastfreundschaft der Menschen. Sie erlebten die Nepalesen als ein unglaublich freundliches und einladendes Volk. Ihre Herzlichkeit und Freundlichkeit sei unbeschreiblich.