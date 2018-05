Ostalbhurgler nach Nepal eingeladen

Die Showturngruppe Ostalbhurgler von der TSG Abtsgmünd wurde für ein Projekt in Nepal vom Präsidneten Dhurba Bahadur Pradhan von der „Nepal Gymnastic Association“ nach Nepal eingeladen.

Diese einmalige Möglichkeit in Nepal möchte die Abtsgmünder Gruppe nützen, um dort vor Ort von ihrem Wissen und Know-How ein Stück abzugeben und bei dieser wichtigen Entwicklung des Sports helfen. So sind zwölf Ostalbhurgler auf eigene Kosten nach Nepal gereist, um sportliche Entwicklungshilfe anzubieten. Dort werden sie noch bis 3. Juni in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu und im 200 Kilometer entfernten Pokhara ihre Art des Showturnens präsentieren und in verschiedenen Workshops mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie mit Übungsleitern und Trainern Konzepte und Vorgehensweisen lehren und erarbeiten.

Die Vermittlung ihres anerkannte Fachwissen in der praktischen Erarbeitung von Choreographien, den sinnvollen Einsatz von Musik, Geräten und Bühne wird die Hauptaufgabe von Corinna und Gerold Oppold, sowie zwei weiteren Referenten, alle im Auftrag des Deutschen Turner-Bund, sein. Ziel ist unter anderem aber auch, den Funktionären des Leistungssport in Nepal die Wichtigkeit des "Sports for All" oder wie man es in Deutschland nennt „Breitensport“ zu vermitteln.

Die Showturngruppe Ostalbhurgler von der TSG Abtsgmünd gehört nach eigenen Angaben seit Jahren zu den herausragenden Vorführgruppen des Deutschen Turner-Bunds. Das Trainerehepaar Corinna und Gerold Oppold fungiert national und international im Bereich Choreografie.Sie vermitteln mit der Showturngruppe den Slogan: „Sports and Gymnastics for All“.