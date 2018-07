Wegen eines Festumzuges am Sonntag, 22. Juli, in der Zeit von 13.30 bis gegen 15.30 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Schechingen für den Straßenverkehr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Schechingen in dieser Zeit möglichst weiträumig zu umfahren. Das teilt das Landratsamt mit.