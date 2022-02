ONKeL fiSCH in der Zehntscheuer

Nachdem die Kulturstiftung der Gemeinde die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt verschieben musste, ist es nun endlich so weit: „ONKeL fISCH“ kommen nach Abtsgmünd und präsentieren am Freitag, 4. März, in der Zehntscheuer ihr neuestes Programm: „Wahrheit – die nackte und ungeschminkte“. Die Gäste erwartet ein Politik-Action-Kabarett. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

In der gesamten Geschichte der Menschheit ist nichts so umkämpft wie die Wahrheit. Gerade, wer in der Politik die Meinungshoheit oder das Narrativ beherrscht, hat die Wahrheit für sich gepachtet. Und viele, die die Wahrheit suchen, wollen sie in Wahrheit nicht wahrhaben. Auf dem Pfad der satirischen Erleuchtung schauen ONKeL fISCH sogar hinter die Wahrheit. Subjektiv, objektiv und Dativ. Hauptsache tief. Und lustig. Und gesungen und getanzt wird auch.

ONKeL fISCH, das sind Adrian Engels und Markus Riedinger. Das Duo mit Bewegungsdrang verbindet anspruchsvolle Inhalte und bissige Analysen mit hemmungsloser Komik. Auf der Bühne, im Radio und im Fernsehen. Die beiden Herren im schwarzen Anzug begannen ihre Zusammenarbeit 1994 und arbeiten seitdem zusammen als Autoren, Regisseure, Sprecher und Schauspieler. Auf der Bühne sah man das spielfreudige Duo bis heute in 15 abendfüllenden Programmen. Mit ihren aktuellen Produktionen touren sie bundesweit auf den Kabarettbühnen. Drei ihrer Programme wurden vom WDR aufgezeichnet. Dabei präsentieren ONKeL fISCH immer die kleine Prise Extra-Wahnsinn, quer durch alle Genres der Kleinkunst, charmant und durchaus böse dargeboten. In ihrem Programm „Wahrheit – die nackte und ungeschminkte“ streiten, singen, tanzen und spielen sie sich durch ein Politik-Action-Kabarett.