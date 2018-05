Ole Lehman erklärt die Fröhlichkeit

Sehr gut besucht war die Veranstaltung mit dem Comedian Ole Lehman , der am Samstagabend sein neues Programm „ Homofröhlich“ in der Abtsgmünder Zehntscheuer präsentiert hat.

Seine Suche nach fröhlichen Menschen war nicht ganz vergeblich. Der preisgekrönte Stand-up-Comedian aus Berlin philosophierte in unbeschwerter Art über die Frage, warum es so wenig fröhliche Menschen gibt.

Der Name seines Programmes „ Homo-fröhlich“ ist auch eine Anspielung auf seine eigene Homosexualität und seine Fröhlichkeit, die er auch im Alter bewahren will. Das sei nämlich gar nicht so leicht, erzählt der gebürtige Hamburger auf der Bühne. „Man muss selber ran an die Fröhlichkeit“, predigt er. Man müsse viel tun um fröhlich zu bleiben, sagte er.

Immer wieder falle ihm auf, dass den Menschen schon die Grundfreundlichkeit fehle, sagte alle würden lange Gesichter ziehen und keiner würde lachen. Wer gehe heute noch pfeifend über dieStraße, fragte er das Publikum. Dies sei so einfach. Von Kindern könne man abgucken abgucken, wie Fröhlichsein geht. Dann erzählte er von seinen Erfahrungen und aberwitzigen Reaktionen auf seine Fröhlichkeit, etwa wenn er beim Shopping ebenso leichtfüßig durch die Reihe hüpfe wie Kinder.

Fröhlichkeit könne man von alten Leuten meist nicht lernen, denn diese seien nur fröhlichh, wenn sie morgens wieder aufwachen würden, spottete er etwas sarkastisch. Mit seiner besonderen Mischung aus Pop, Entertainment und Comedy schaffte es Ole Lehmann an diesem Abend, einige der Besucher in der Zehntscheune etwas fröhlicher zu machen.

Perfekte Pointen

Die Nummern basierten auf seiner feinen und genauen Beobachtung von Menschen und Alltagssituationen, die er zwischendurch mit ausgewählten Songs untermalte und mit großartiger Gesangsstimme zum Besten gab. Seine Pointen saßen perfekt.

Er zeigte den Zuhörern an diesem Abend doch einige Wege auf um als schlecht gelaunte Menschen wieder zu mehr Spass im Alltag zu finden. Nur bei einem Thema bekamm der sonst so fröhliche Comedian selbst schlechte Laune: bei Homophobie gepaart mit Dummheit. Warum rücken heterosexuelle Männer einen Meter ab, wenn sie bemerken, dass Ole schwul ist? Denken sie, Homosexualität sei ansteckend? „Einmal hab ich mir den Spaß gemacht in dieser Situation“, verrät Lehmann. „Ich habe mir den Burschen vorgenommen, zur Brust genommen und ihm erzählt, nun sei es eh zu spät. Innerhalb von 48 Stunden werden ihm die Handgelenke tuntig abknicken, in einer Woche beherrsche er den Dekolletégriff und in spätestens zwei Wochen sei seine Stimme nasal-schwul. Der Junge sei 22 Jahre gewesen und habe es ihm geglaubt, erzählte er.