ODR und Gemeinde Abtsgmünd erneuern Vertrag

Die über viele Jahrzehnte gepflegte Partnerschaft der Gemeinde Abtsgmünd mit der EnBW ODR AG bleibt weiterhin bestehen. Das besiegelten die ODR-Vorstände Sebastian Maier und Frank Reitmajer im Beisein des Kommunalmanagers Lorenz Eitzenhöfer sowie Bürgermeister Armin Kiemel im Rathaus Abtsgmünd.

Das Energieversorgungsunternehmen ist nach dem neu geschlossenen Vertrag berechtigt, die öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet gehören, für eine weitere Laufzeit von 20 Jahren zu nutzen. „Wir freuen uns, dass wir mit der ODR die bewährte, kompetente und zuverlässige Partnerschaft fortsetzen können“, so Bürgermeister Armin Kiemel.

„Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Energieversorgung im Gepäck versteht sich die ODR als Impulsgeber und Partner für das Schaffen eines Mehrwerts für die Gemeinde“, so Lorenz Eitzenhöfer. Die ODR kümmere sich unter anderem um das gemeinsame Vorankommen und die Weiterentwicklung für eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Gemeinde Abtsgmünd mit Elektrizität und Gas, die auch zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. Eines ihrer größten Anliegen ist nach wie vor das verantwortungsvolle Engagement in der Kommune.

Für Maier und Reitmajer ist ein sicherer Betrieb der Strom- und Gasnetze für die Bevölkerung und die Unternehmen der Region essentiell. Zudem wird durch die weitere Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende gelegt, denn nur gemeinsam wird man die Herausforderungen der nächsten Jahre meistern.