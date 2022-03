Oberliga! Untergröninger Tischtennis-Damen schaffen Wiederaufstieg

Zum letzten Saisonspiel sind die Tischtennis-Damen des TSV Untergröningen zum SV Amtzell ins Allgäu. Die gesamte Saison wurde auf eine Einfachrunde reduziert und so benötigten die TSVlerinnen mindestens einen Zähler um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga aus eigener Kraft unter „Tisch und Netz“ zu bekommen. Einfacher gesagt als getan – gleich der Auftakt ging dann gründlich daneben.

Zwar gewannen sowohl Laura Henninger mit Nina Feil als auch Miriam Kuhnle mit Cristina Krauß in den Eingangsdoppeln den ersten Satz, danach war es jedoch vorbei. Beide Doppel zeigten sich nicht unbedingt von ihrer Schokoladenseite und so gab es zwei 1:3-Niederlagen und anschließend etwas ratlose Gesichter auf Seiten des TSV.

In den Auftakteinzeln zeigten sich die TSVlerinnen dann von einer anderen Seite. Laura Henninger verlor Satz I gegen Karin Hoffmann, stellte sich danach besser auf das starke Konterspiel ihrer Gegnerin ein und gewann die Partie mit 3:1. Am Nebentisch konnte sich Miriam Kuhnle klar mit 3:0 gegen Silke Bruder durchsetzen und den Punkt zum 2:2 auf die Anzeigetafel setzen. Cristina Krauß, die kurzfristig für die krankheitsbedingt fehlende Sabine Holzwarth in die Mannschaft rückte gewann gegen Janine Hafner im ersten Durchgang klar, danach gingen die entscheidenden Ballwechsel meist an die Amtzellerin und am Ende mit 1:3 auch das Spiel. Nina Feil setzt sich in der anderen Box gegen die unangenehm spielende Anja Hafner mit 3:0 durch und glich zum 3:3-Zwischenstand aus.

Im Spiel der beiden Topspielerinnen zwischen Karin Hoffmann und Miriam Kuhnle gab es des Öfteren längere Offensivballwechsel zu bestaunen und das Spiel ging über die volle Fünf-Satz-Distanz; am Ende hatte die TSVlerin die Nase vorn und „die Puste verbraucht“. Laura Henninger musste in ihrem Spiel gegen Silke Bruder in drei Sätzen jeweils in die Satzverlängerung und gewann die enge Partie mit 3:1. Das TSV-Quartett lag nun mit 5:3 in Führung. Die restlichen drei Punkte zum 8:5-Endergebnis holten nacheinander Nina Feil, Cristina Krauß und Miriam Kuhnle durch jeweils relativ klare 3:0-Erfolge gegen ihre jeweiligen Gegnerinnen.

Mit nun 15:1 Punkten gewinnt der TSV Untergröningen die Meisterschaft in der Verbandsoberliga vor den Mannschaften aus Rechberghausen und Altenmünster.