Obergröninger Schulhaus birgt zahlreiche Erinnerungen

Seit 1760 wurden in Obergröningen Schüler unterrichtet, bis dahin gingen alle Kinder nach Untergröningen zum Unterricht. Wie in der Obergröninger Ortschronik steht, fanden die Schulstunden meistens in der Wohnung des Schulmeister oder in einem Raum, den die Kirchengemeinde dafür hergerichtet hatte, statt. Ein eigenes Schulgebäude gab es noch nicht.

Dieses wurde erst 1829 erbaut. In Obergröningen wurde stets eine Klasse für alle Schule mit einem Lehrer gebildet – alle Obergröninger Schüler, egal welchen Alters, saßen also im selben Klassenraum. Während 1907 noch 72 Schüler die Schule besucht, nahm die Zahl nur 30 Jahre später bereits rapide ab. Die Gemeinde habe um den Fortbestand bangen müssen, schreibt Aloys Schymura in der Ortschronik. Seit 1966 wurden in Obergröningen nur noch die Grundschüler bis zur vierten Klasse unterrichtet, nachdem in den Nachbarorten jeweils die Hauptschüler unterrichtet wurden.

Nur fünf Jahre später konnte die „festgelegte Richtzahl von 15 Grundschülern für die Erhaltung einer Grundschule nicht mehr erreicht“ werden, schreibt Schymura. Daher habe man sich der Schulbeirat am 28. Juli 1971 zur Auflösung der Grundschule entschieden.