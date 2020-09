Norbert Röttgen kommt zum Kreisparteitag der CDU Ostalb

ij) - Der Kreisparteitag der CDU Ostalb findet am Samstag, 26. September, ab 14 Uhr unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen in der Kochertalmetropole im Ausaal statt.

Wichtig ist der Parteitag für die CDU Ostalb, um die Delegierten für die anstehenden Bezirks-, Landes- und Bundesparteitage zu wählen. 32 Delegierte stellt die Ostalb für den Bezirk, elf für das Land, und fünf Delegierte werden zum Bundesparteitag am 4. Dezember in Stuttgart entsendet, der hinsichtlich der anstehenden Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden spannend werde, so die CDU Ostalb.

Mit Norbert Röttgen kommt einer der bisherigen Bewerber um den Bundesvorsitz zum Kreisparteitag auf die Ostalb, um dort seine Vorstellungen für die Zukunft der Bundespartei vorzustellen. Zudem soll es um aktuelle außenpolitische Themen gehen, denn Röttgen ist zugleich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Kreisvorsitzender Roderich Kiesewetter freut sich, dass erstmals ein Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz zu einem Kreisparteitag auf die Ostalb kommt, sagt aber auch deutlich: „Dies ist kein Hinweis, wen die CDU Ostalb letztlich unterstützen wird. Diese Entscheidung müssen die Delegierten selbst treffen. Die Delegierten sind in ihrer Wahl frei und der Kreisverband macht hierbei keinerlei Vorgaben. Deshalb machen wir beim Kreisparteitag auch keine Testabstimmung.“