„Night of Light 2021“ auf der Ostalb: Silverdust gibt mit roter Beleuchtung Alarmsignal

Das Unternehmen Silverdust wird sein Gebäude heute Nacht rot erstrahlen lassen. Damit schlägt der Veranstalter des Open-Air-Festivals Summer Breeze Alarm und macht auf die angespannte Lage für Veranstaltende und Kulturschaffende in Deutschland aufmerksam. Die Aktion „Alamstufe Rot - Night of Light 2021“ ist eine bundes- und europaweiten Protestaktion, an der sich tausende Menschen, Akteure, Betriebe und Institutionen beteiligen. Über 1600 Gebäude werden in der Nacht zum 23. Juni in rotes Licht getaucht. Unter #AlleLichtmachen läuft die Aktion in den sozialen Netzwerken und wird durch einen „Talk zur Night of Light“ ergänzt.

Bei Silverdust sind Not und Enttäuschung groß, nachdem vergangene Woche das Rockfestival, zu dem gewöhnlich 40 000 Fans nach Dinkelsbühl strömen, erneut abgesagt werden musste. „Deutschland ist wie im zweiten Pandemiejahr, seine Event- und Kulturschaffenden sind seit 15 Monaten im Lockdown, Die Veranstaltungswirtschaft ist die Branche, die als erste in den Lockdown gegangen ist, und sie wird die letzte sein, die wieder vollumfänglich ihre Arbeit aufnehmen kann“, so schreibt der Summer-Breeze-Veranstalter auf seiner Facebook-Seite.

Bereits vor einem Jahr hatte die Veranstalterbranche mit einer „Night of Light“ zum 23. Juni 2020 auf ihre Misere aufmerksam gemacht.

Weitere Infos zur Aktion unter: alarmstuferot.org/nightoflight2021