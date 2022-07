NFTs: So funktioniert Kunst heute

Infos: unter https://opensea.io/KISS_Untergroeningen. Die NFTs können als Video im Schloss Untergröningen während der Kiss-Ausstellung „Fantasma“ am Samastag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr noch bis 31. Juli besichtigt werden. Dort gibt es ebenfalls Infos, wie genau man die NFTs erstehen kann.

Der Kunstmarkt weltweit boomt. Besonders hohe Umsätze werden aber nicht mit analoger, sondern mit digitaler Kunst gemacht: So genannte NFTs, digitale, fälschungssichere Kunstwerke, konnten alleine im vergangenen Jahr 1500 Prozent mehr Käufer verbuchen. Das allgemeine Handelsvolumen betrug dabei 16 Milliarden US-Dollar pro Quartal. Grund genug für drei Studenten des Bereichs Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule Aalen, diese NFTs, ihre Erstellung, Verbreitung, Sicherheit und Nachhaltigkeit unter die Lupe zu nehmen. Basis dafür bot die Ausstellung „Fantasma“ des Kunstvereins Kiss auf Schloss Untergröningen. Und entstanden ist etwas Einmaliges.

Ein Kunstwerk zu erstehen oder zu besitzen wird immer einfacher. Dabei kauft man heute nicht nur digital, sondern man erwirbt Werke, die ausschließlich digital existieren. Wichtig: Die Arbeiten müssen jederzeit zugänglich sein, fälschungssicher und garantiert einmalig. NFTs nennt man diese Werke, mit deren Herstellung, Vermarktung und vor allem Zukunftsfähigkeit sich Lukas Stark, Marc Ahrens und Benjamin Kurz vom Studiengang Wirtschaftsingenieurswesen im Rahmen des Moduls „Qualitätsmanagement und nachhaltige Entwicklung“ beschäftigt haben.

Um NFTs zu erforschen, muss man zuallererst eigene auf den Markt bringen. In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Kiss und Kuratorin Heidi Hahn entstand die Idee, nicht nur zwei beliebige NFT-Kunstwerke zu kreieren, sondern einen Ausstellungsraum, dessen Arrangement der Kunst nach der Ausstellung unwiederbringlich verloren ist, digital zu konservieren und gleichzeitig zu einer ganz neuen Form der Kunst werden zu lassen.

Ort des Geschehens: Schloss Untergröningen und die Ausstellung „Fantasma“. Dort wurden zwei Räume digitalisiert. Was danach entstanden ist, geht weit über die bekannten digitalen Rundgänge einer Ausstellung hinaus, weil man nicht nur die Werke betrachten, sondern mit dem Raum selbst spielen kann, als wäre er aus „digitaler Knetmasse“: Er kann vom Betrachter gedreht, gedehnt, komprimiert werden. Und natürlich geöffnet, um einzutreten. Dann kann man sich die Arbeiten im Raum von Susanne Kircher-Liner, Sundari Arlt und Pieter Lerooij nochmals genau betrachten, so, wie sie Kuratorin Heidi Hahn für die Ausstellung als Gesamtkunstwerk zusammengestellt hat, kann in jeden Winkel blicken und anschließend alles wieder „zusammenpacken“. Diese digitalen 3-D-Modelle der Räume haben Lukas Stark, Marc Ahrens und Benjamin Kurz nun als NFT auf die Plattform „OpenSea“ gestellt, wo sie erworben werden können. Außerdem werden die 3-D-Modelle aktuell im Schloss Untergröningen in der Ausstellung gezeigt. Stark, Ahrens und Kurz haben darüber hinaus auch den Ablauf des Verkaufens und Kaufens dokumentiert und eine „Gebrauchsanweisung“ für Käufer wie Verkäufer verfasst, auch, wenn man ohne eigene Kryptowährung ein NFT kaufen möchte.

NFTs: Was ist das eigentlich?

NFT steht für Non-Fungible Token, das heißt, unteilbare, unersetzbare und überprüfbare kryptografisch eindeutige Tokens, die einen bestimmten Gegenstand, sei er digital oder physisch, repräsentieren. Die NFTs befinden sich nicht auf einem Rechner, sondern zugleich auf Millionen Rechnern, die an die so genannte Blockchain angeschlossen sind. Beim Kauf eines NFTs erhält man einen einzigartigen Identitätscode, dieser wird auf Millionen von Computern gleichzeitig gespeichert. Um das NFT zu stehlen, müsste man all diese Computer gleichzeitig hacken.

Der Kauf und Verkauf von NFTs findet auf Handelsplattformen statt. Die erste Version von NFTs kam in 2012 über die Bitcoin-Blockchain zustande: die Idee der „Colored Coins“ wollte, dass zusätzlich zu den fungiblen Eigenschaften eines Bitcoins, jeder Coin sein eigenen ID-Code haben sollte, ähnlich dem Sammlermarkt von Münzen. Die ersten NFTs wurden kostenlos an Ethereum-Neuinvestoren gegeben und werden heute für hunderttausende von Euro gehandelt.

Kritik an NFTs beruht vor allem auf der energieaufwändigen Blockchain, die stets mehrere Computer einbindet. Doch es gibt neue, effizientere Kryptowährungen, mit nahezu klimaneutralen Transaktionen. Wie die Kryptowährung Polygon, die in diesem Fall verwendet wurde, bei der die entstandenen Emissionen als vernachlässigbar einzuschätzen sind.