Neuer Service im Rathaus

Die Gemeinde Abtsgmünd bietet ab sofort die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg für Menschen mit Behinderung an. Jeden letzten Mittwoch im Monat wird der Sozialarbeiter Jonas Beck dazu von 9 bis 11 Uhr zur Beratung ins Rathaus nach Abtsgmünd kommen und sich dort mit seinem Fachwissen und seinen behinderungsbedingten Erfahrungen für die Belange von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen einsetzen.

Jonas Beck unterstützt zum Beispiel bei der Beantragung von Leistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen, gibt Hilfestellungen für ein selbstbestimmtes Leben und beantwortet Fragen rund um das Thema Teilhabe, wie etwa die Teilhabe am Arbeitsleben.

Dieter Hebel, derVorsitzende des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg, stellte den neuen EUTB-Berater Jonas Beck bei einem Termin im Abtsgmünder Rathaus vor und erörterte gemeinsam mit Bürgermeister Armin Kiemel das spezielle Beratungsangebot. „Das Besondere an der EUTB ist, dass die Beratung nicht nur ganzheitlich und unabhängig ist, sondern zudem durch Betroffene erfolgt“, so Hebel. Berater Beck lebt selbst mit einer Behinderung und kann daher neben fachlichen Informationen und Hilfestellungen auch seine ganz persönlichen Erfahrungen in der Beratung weiter geben.

Der erste Termin findet am Mittwoch, 28. November, im Rathaus Abtsgmünd, Zimmer 014, im Erdgeschoss statt. Der Raum ist barrierefrei zugänglich. Die Beratung ist kostenlos und kann von Bürgern aus Abtsgmünd und den umliegenden Gemeinden genutzt werden.