Neuer Polizeichef in Abtsgmünd

Polizeioberkommissar Albert Reichl, bisheriger Leiter des Polizeipostens Abtsgmünd, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Gleichzeitig galt das Willkommen seinem Nachfolger Daniel Dittrich.

Reichl war nach mehreren Stationen in seinem Berufsleben seit Ende 2017 Leiter des Abtsgmünder Polizeipostens in der Fachsenfelder Straße. Sein Nachfolger Daniel Dittrich (42) war im Laufe seiner Polizeikarriere bereits im Streifendienst in Stuttgart und in Schwäbisch Gmünd sowie im Bereitschaftsdienst in Göppingen tätig. Bevor er die Leitung in Abtsgmünd übernahm, war er stellvertretender Dienstgruppenleiter beim Polizeipräsidium Aalen.

Polizeipräsident Reiner Möller und Bürgermeister Armin Kiemel lobten Reichls jahrelange verantwortungsvolle und engagierte Tätigkeit im Polizeiposten Abtsgmünd. Dem neuen Dienststellenleiter Daniel Dittrich wünschten beide viel Erfolg bei der neuen Aufgabe. Der Abtsgmünder Polizeiposten ist nicht nur für die gesamte Flächengemeinde, sondern auch für die Aalener Stadtteile Dewangen und Fachsenfeld zuständig. Mit dem Bau des Abtsgmünder Rettungszentrums erhält der Polizeiposten, mit der Abtsgmünder Feuerwehr und dem DRK, moderne Räume, präsenz- und einsatztaktisch optimal unmittelbar an der B19. Im Sommer 2021 soll der neue Polizeiposten bezogen werden.