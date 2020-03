Neuer Defibrillator fürs Abtsgmünder Rathaus

Am Abtsgmünder Rathaus ist jetzt ein neuer Defibrillator installiert worden. Der grün markierte Lebensretter, der bei Herzrhythmusstörungen oder einen dadurch bedingten Herz-Kreislauf-Stillstand zum Einsatz kommt, befindet sich an der Außenwand links neben dem Eingang und soll im Notfall für schnelle Hilfe sorgen.

In der Gesamtgemeinde Abtsgmünd wurden in den vergangenen Jahren insgesamt acht Defibrillatoren angeschafft. Drei davon befinden sich in den Autos der Helfer-vor-Ort-Gruppe, die somit die Defibrillatoren bei einem Einsatz sofort griffbereit haben.

Die Helfer vor Ort sind engagierte Mitglieder der ehrenamtlichen Ortsgruppe Abtsgmünd des DRK und werden zu jeder Tages- und Nachtzeit über Notrufe und Einsätze in Abtsgmünd informiert. Auch bei Verwendung der stationären Defibrillatoren wird ein WLAN-Signal an die Helfer gesendet, um dafür zu sorgen, dass die Klebeelektroden schnellstmöglich nach einem Einsatz wieder ersetzt werden.

Zudem müssen die Geräte alle zwei Jahre technisch überprüft werden, und auch der Akku beziehungsweise die Batterien müssen regelmäßig ausgetauscht werden.

Beim vorherigen Modell am Rathaus waren die Elektroden und der Akku abgelaufen. Da dasselbe Modell veraltet und nicht mehr erhältlich war, hatte der Gemeinderat auf Empfehlung des DRK Abtsgmünd die Anschaffung des neuen Gerätes, Typ CR 2, beschlossen. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf 2344 Euro. Hinzu kommen jährlich rund 1500 Euro Wartungskosten für alle fünf stationäre Defibrillatoren, wobei dies von der Anzahl der Einsätze abhängen wird.

Christian Staiger, Bereitschaftsleiter der Ortsgruppe Abtsgmünd, wird ab sofort die Überprüfung der Defibrillatoren in Abtsgmünd übernehmen. Bürgermeister Kiemel dankte bei der Übergabe des neuen Defis stellvertretend dem Vorsitzenden des DRK Jürgen Angstenberger für das vorbildliche Engagement.

Der Defibrillator am Rathaus sowie die anderen vier in Abtsgmünd können von jedem im Falle eines medizinischen Notfalls genutzt werden. Sobald das Gerät geöffnet wird, wird der Nutzer von einem Sprachassistenten Schritt für Schritt angeleitet und kann so ein Leben retten.

Die fünf stationären Defibrillatoren sind an den folgenden Standorten in der Gemeinde zu finden: Rathaus Abtsgmünd, in Wöllstein (Scheune in der Alten Abtsgmünder Straße), bei der Feuerwehr Pommertsweiler, sowie in der Ortsmitte Hinterbüchelberg und bei der Feuerwehr Untergröningen.