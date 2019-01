Neueröffnung von der Gaststätte Hinz & Kunz

Zum Jahresbeginn eröffnete die Gaststätte Hinz & Kunz in der Abtsgmünder Ortsmitte. Der stellvertretende Bürgermeister Armin Friedrich überbrachte zur Eröffnung die Grüße der Gemeinde.

Mit der Neueröffnung des Hinz & Kunz gibt es wieder eine Schank- und Speisewirtschaft in der Hauptstraße Abtsgmünd an der Ecke Rathausplatz. Inhaber Andreas Kunz hat das ehemalige Schlupfloch in den letzten Monaten erheblich umgebaut. Entstanden ist ein weiterer traditioneller und gemütlicher Bierausschank einer regionalen Brauerei. Im Angebot sind auch kleine Speisen.