Neue Zahnärztin ergänzt Praxis in Abtsgmünd

Zahnärztin Dr. Judith Kruger unterstützt bereits seit einiger Zeit das Team von Dr. Günter und Kollegen in der Abtsgmünder Zahnarztpraxis in der Hauptstraße 47. Die gebürtige Abtsgmünderin absolvierte ihr Abitur in Aalen und studierte daraufhin Zahnmedizin in Würzburg. Danach arbeitete sie für sechs Jahre in einer Praxis in Aalen, bevor es sie wieder zurück in die Heimat zog.

Judith Kruger sagt: „Zahnmedizin ist meine Leidenschaft und ich freue mich, zurück in der Heimat zu sein. Wir sind ein tolles Team, haben eine modern ausgestattete Praxis hier vor Ort mit einem breiten Spektrum der zahnmedizinischen Versorgung und unser täglicher gemeinsamer Ansporn ist, dass unsere Patienten mit dem bestmöglichen Ergebnis und mit einem Lächeln unsere Praxis verlassen.”

Bürgermeister Armin Kiemel hieß Judith Kruger letzte Woche herzlich Willkommen und begrüßte die bemerkenswerte Entwicklung, die die Zahnarztpraxis derzeit durchläuft. Erst 2019 wurde Dr. Julia Deiß als erste weitere Zahnärztin ins Team mitaufgenommen.

Zudem lobte Bürgermeister Kiemel den vorbildlichen Einsatz des Praxisteams während der Corona-Pandemie. Die Zahnarztpraxis Dr. Günter & Kollegen bietet derzeit die Durchführung von Covid-19-Schnelltests an und unterstützt damit die Gemeinde bei der Bekämpfung und Eindämmung des Virus.