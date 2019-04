Neue Stühle für die Abtsgmünder Kochertalmetropole

Bei rund 150 der 550 Stühle der Kochertalmetropole fehlt inzwischen der sogenannte Reihenverbinder. Dieser erlaubt es, die Stühle gemäß Veranstaltungsstättenverordnung fest miteinander zu verbinden. Der Technische Ausschuss des Abtsgmünder Gemeinderat hat nun beschlossen, 550 neue Stühle und 20 Tische zu beschaffen, da eine Reparatur der Stühle bis zu 27 000 Euro kosten würde.

Vor der Sitzung haben die Ausschussmitglieder am Montagabend in der Kochertalmetrole einige Musterstühle einer Sitzprobe unterzogen. Da die rund 25 Jahre alte bestehende Bestuhlung durchaus noch verwendbar ist , sollen die Stühle ohne Reihenverbinder in der Zehntscheuer sowie im Feuerwehrgerätehaus Hohenstadt Verwendung finden. Rund 400 Stühle mit intakten Reihenverbindern werden in die Turn- und Festhalle in Untergröningen gebracht.

Die Spanne der Angebote reichte von rund 51 000 Euro bis rund 65 000 Euro. Das Gremium entschied sich für einen Stapelstuhl vom Typ Mega der Firma Kilpper für die Gesamtsumme von 55 000 Euro. Wichtig waren für das Gremium die gepolsterte Rückenlehne und der ausziehbare Reihenverbinder.

Im Haushaltsplan sind dafür 50 000 Euro für 2019 eingestellt, die Differenz wird nachfinanziert. Der Ausschuss empfahl außerdem dem Gemeinderat einstimmig die Vergabe von sieben Gewerken im vierten Bauabschnitt der Friedrich-von-Keller-Schule zur energetischen Sanierung. Bei einer Gesamtsumme von 597 450 Euro lag das Submissionsergebnis rund 26 000 Euro unter der Kostenberechnung.