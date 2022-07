Neue Software für die Kläranlage Abtsgmünd

In ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des gemeinsamen Ausschusses „Interkommunale Abwasserbeseitigung Abtsgmünd – Adelmannsfelden“ (IA³) eine Umstellung der komplexen Software des Prozessleitsystems der Kläranlage Abtsgmünd beleuchtet. Außerdem fand eine Begehung des kleinen Belebungsbeckens statt.

Da es für das alte Prozessleitsystem der Kläranlage keine Updates mehr gibt und der Hersteller den Betrieb eingestellt hat, war eine Umstellung auf ein neues System erforderlich geworden, um den sicheren, dauerhaften Betrieb der Anlagen sicherzustellen. Betriebsleiter Alexander Hänle gab einen Überblick über den aktuellen Stand der Arbeiten. Klaus Stoll und Gustav Breddermann von der Firma Stoll Prozessleittechnik Eschach erläuterten das neue System.

Der neue Server ist bereits installiert, nun werden nach und nach die einzelnen Anlagen der insgesamt 19 Außenstationen aufgeschaltet und auf die neue Software der Firma FlowChief umgestellt. Dieses System wurde gewählt, da es bereits erfolgreich in der Kläranlage Untergröningen im Einsatz ist. Im Zug der Umstellung sollen auch die Außenstationen (Fischhaus, Pommertsweiler und Ölmühle) auf interne Glasfaserverbindungen umgestellt werden. Die komplette Umstellung wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 327 000 Euro.

Da das kleine Belebungsbecken der Abtsgmünder Kläranlage derzeit abgelassen ist, nutzten die Mitglieder des Ausschusses die Gelegenheit zur Begehung, da in den Becken der Kläranlage Betonkorrosion festgestellt worden war. Alexander Hänle erläuterte die verschiedenen Ansätze zur Ursachenforschung. Allem Anschein nach nimmt die Säurekapazität des Wassers durch die Zusammensetzung der Abwässer und die lange Verweildauer in der Anlage ab. Dadurch werden den Betonbecken vermutlich Bestandteile entzogen, was zu Korrosion führt. Hänle erläuterte die Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden. So wurde ein Silo installiert, über das Calciumhydrogencarbonat (Kreide) in den Abwasserprozess eingebracht wird. Das habe schon für spürbare Verbesserungen gesorgt. Weiterer positiver Nebeneffekt durch die Zugabe der Kreide ist, dass der Trockensubstanzgehalt des entwässerten Klärschlammes deutlich höher ist, was für ein geringeres Gewicht des Klärschlammes sorgt. Somit fallen auch weniger Entsorgungskosten an.