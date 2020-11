Neue Obstbäume bringen Ökopunkte

Der Bauhof der Gemeinde Abtsgmünd ist derzeit dabei, 55 Obstbäume auf einem rund 7000 Quadratmeter großen Wiesengrundstück im nördlichen Bereich des Gewerbegebietes „Osteren“ zu pflanzen. Zweck dieser Maßnahme ist es, eine Streuobstwiese anzulegen sowie die Weide zu extensivieren.

Dies dient als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für den Bau des Abtsgmünder Rettungszentrums und bringt der Gemeinde wertvolle Ökopunkte. Die an einem Südhang gelegene Streuobstwiese soll künftig jedes Frühjahr einmal gemäht und in der zweiten Jahreshälfte durch Großvieh abgeweidet werden. Zum Fraßschutz mussten an jedem Baum ein Gitterdraht sowie ein Wühlmäuseschutz angebracht werden. Unser Bild zeigt die Mitarbeiter des Abtsgmünder Bauhofes, Christian Riedel (links) und Alexander Klotzbücher, beim Einpflanzen der Obstbäume.