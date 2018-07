Neue LTE-Station in Abtsgmünd

Vodafone hat in Abtsgmünd eine neue LTE-Station in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilt, werden somit weitere 6000 Einwohner und Gäste des Ostalbkreises mit der mobilen Breitbandtechnologie versorgt. LTE liefert den Kunden Breitbandinternet für unterwegs und die Möglichkeit, Handygespräche in klarer Qualität zu führen. Die Kunden können im Vodafone-Mobilfunknetz im Ostalbkreis mit Spitzengeschwindigkeiten im Internet surfen und mobile Datendienste nutzen.