Neue Leitung für Friedrich-von-Keller-Schule

Die Abtsgmünder Friedrich-von-Keller-Schule bekommt eine neue Schulleitung: Nicole Rathgeb, bisher Seminarschuldirektorin am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd, wird ab 1. August neue Schulleiterin und damit Nachfolgerin von Rektor Stefan Schempp, der zum Schuljahresende in den Ruhestand tritt. Neuer Konrektor wird Philipp Mathes, bisher Realschullehrer am Schulzentrum Leinzell. Er folgt auf den seitherigen Konrektor Ernst Kiehlmann, der ebenfalls in den Ruhestand geht.

Nicole Rathgeb, die mit ihrer Familie in Unterrombach wohnt, studierte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Bildende Kunst, Mathematik und Chemie für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Nach dem Vorbereitungsdienst wurde sie Lehrerin an der Schillerschule in Aalen. Sie wechselte dann zur Bohlschule in Aalen, wo sie sich im Bereich des naturwissenschaftlichen Arbeitens sowie bei der Erstellung von Kompetenzrastern verdient gemacht hat. Parallel dazu wurde sie Lehrbeauftragte für Materie-Natur-Technik (MNT) am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Schwäbisch Gmünd. Seit 2013 ist Nicole Rathgeb ausschließlich in der Lehrerausbildung tätig.

Philipp Mathes studierte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Sport, Deutsch und Englisch. Den Vorbereitungsdienst absolvierte der Lehreranwärter am heutigen Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Reutlingen und der Hermann-Hesse-Realschule Reutlingen. Nach dem zweiten Staatsexamen sammelte Mathes Erfahrungen an der Realschule Leinzell. Während der ersten Dienstjahre studierte er berufsbegleitend den Masterstudiengang Bildungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und schloss diesen erfolgreich ab.