Netzausbau in Abtsgmünd geht weiter

Die Arbeiten für den Bau der Breitband-Backbone-Strecke zwischen Abtsgmünd und Leinroden haben begonnen. Der Ostalbkreis setzt das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Abtsgmünd um. Die Tiefbauarbeiten für die fast 1200 Meter lange Trasse sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein. Die Anbindung erfolgt an das Glasfaserkabel der NetCom BW im Brahmsweg in Abtsgmünd und soll bis zum Ortseingang in Leinroden verlegt werden. Ziel des Projekts ist eine Bandbreite von bis zu 50 Megabit pro Sekunde für die von den fünf kommunalen Kabelverzweigern versorgten Gebäude im Bereich Weiheräcker und Leinroden.

Die Trasse führt vom Brahmsweg über die Mozartstraße, die Richard-Wagner-Straße, die Zeppelinstraße entlang des Weiherbaches bis zum Kabelverzweiger nach Leinroden. Die Gemeinde Abts-gmünd kann im Zuge des Projekts die kommunale Breitbandinfrastruktur mit verlegen, da die Kommunen laut der Vereinbarungen mit dem Landkreis nur die Kosten für das benötigte Leerrohrmaterial und die Verlegung tragen müssen. Der Tiefbau auf den gemeinsamen Trassen geht zu Lasten des Landkreises. Die Gemeinde Abtsgmünd kann in diesem Abschnitt somit zusätzlich rund 4200 Meter Leerrohre mit verlegen.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich nach Angaben des Landratsamtes auf 284 000 Euro, wobei der Anteil der Gemeinde 90 000 Euro beträgt. Das Land fördert die Baumaßnahme mit 105 000 Euro. Die Weiterführung von Leinroden nach Laubach und weiter nach Holzleuten ist in Planung.