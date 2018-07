Nasse Straße und Alkohol: 24-Jähriger rammt Seniorin

Eine verletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 24-Jähriger am Sonntagnachmittag verursacht hat. Kurz vor 16 Uhr kam der junge Mann beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Hohenstadter Straße in Abtsgmünd auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen das entgegenkommende Auto einer 68-Jährigen.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde laut Polizeibericht die 68-Jährige verletzt. Zur Behandlung musste sie ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Da der Unfallverursacher unter der Wirkung von Alkohol stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen - seinen Führerschein musste er abgeben.