Der Musikverein Pommertsweiler hat in der weihnachtlich dekorierten Turnhalle sein Jahreskonzert gegeben. In ihrem siebten Dirigentenjahr beim Musikverein hat Simone Kiesel unter dem Motto „ Mythen, Märchen und Legenden“ anspruchsvolle Werke der sinfonischen Blasmusik einstudiert.

Mit einem majestätischen Thema erklang zum Konzertauftakt die Ouvertüre „Monumentum“ von Martin Scharnagl. Ein elegantes Zwischenspiel, ein feierlicher Choral, dann ein tänzelndes Allegro sowie popartige Sequenzen prägten diesen Stück. Komponist Martin Scharnagl war deswegen vor kurzem sogar Gast bei dem Probenwochenende des Musikvereins.

Aufmerksam verfolgten die Zuhörer das vierteilige Konzertstück „Rapunzel“ von Bert Appermont. Als Erzähler fungierte Sebastian Müller-Runte zwischen den einzelnen Teilen dieser schwungvollen Geschichte nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. Tiefe musikalische Einblicke in die nordische Mythologie gab das Stück „Fate of the Gods“ von Steven Reineke. Dieses herausfordernde Stück gelan ebenso wie das teilweise sehr rasante Medley mit den Höhepunkten aus dem Musical „Lord oft he Dance“.

Begeisterten Beifall gab es für Simone Kiesel als Solistin auf ihrer selbst gebauten Rimba Tube. Sie hatte das Stück „Fortuna Imperatrix Mundi“ aus der Carmina Burana von Carl Orff für Blasmusik und ihr spezielles Soloinstrument arrangiert. Es war erstaunlich, welche wunderbaren Töne aus dem an ein Xylophon erinnerndes Konstrukt aus etwa 40 Metern Abflusskunststoffrohren herauskam.

Als Zugabe servierte der Musikverein mit der Polka „Zeitlos“ und dem „Priority-Marsch“ noch zwei moderne Blasmusikstücke. Das Jahreskonzert eröffnet hatte die Jugendkapelle Adelmannsfelden-Pommertsweiler unter der Leitung von Andrea Schenk und Rebecca Schaaf mit „Lenas Song“ aus den Film „Wie im Himmel“. Sehr wirkungsvoll trugen sie Katy Perrys „Firework“ vor und verabschiedeten sich mit einem Medley beliebter Melodien aus dem Disney-Film „Arielle“.

Im Anschluss gewährte der Liedermacher, Komödiant und bekennender Schwabe Ernst Mantel mit seinem neuen Programm „Gell“ den Konzertbesuchern einen tiefen Einblick in die schwäbische Seele und in den Umgang mit Rechtschwätzern, Rumgoschern und liebenswerten Spruchbeuteln.

Kilian Baur vom Blasmusikverband Ostalb und das Vorstandsduo Judith Berroth und Manfred Sauter ehrten langjährige Musikerinnen und Musiker sowie fördernde Mitglieder.

Für 50 Jahre Musizieren sind Gebhard Ocker, für 40 Jahre Heidrun May geehrt worden sowie Liane May für zehn Jahre. Simone Kiesel erhielt für zehn Jahre Dirigententätigkeit (davon sieben Jahre beim Musikverein Pommertsweiler) die Dirigentennadel in Bronze.

Fördernde Mitglieder: 10 Jahre Lucretia Angstenberger, 20 Jahre Franziska Oker, Wolfgang Fahrian ´und Sandra Mettmann, 30 Jahre Karl-Heinz Angstenberger und Anton Traub, 40 Jahren Adolf Glaser und Helmut Berroth. Für 50 Jahre sind Dieter Häußer, Margot Häußer und Franz Haas ausgezeichnet worden sowie Josef Schürle für 60 Jahre.

Am D2-Lehrgang teilgenommen haben Jana Angstenberger, Lisa Hägele sowie Mia-Marie Händle, am D3-Lehrgang Teresa Schmid und Ronja Stegmaier.