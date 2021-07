Musikverein Pommertsweiler setzt in der Pandemie auf Zusammenhalt

Nachdem die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Pommertsweiler im Jahr 2020 coronabedingt zunächst mehrfach verschoben und dann ganz abgesagt werden musste, hat nun am 9. Juli eine Generalversammlung in der Turn- und Festhalle Pommertsweiler stattgefunden, bei der die Vereinsmitglieder auf zwei vergangene Jahre zurückblickten.

Den Anfang machte hierbei Schriftführerin Ursula Holl, die mit 2019 zunächst auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken konnte. So meisterte der Musikverein Pommertsweiler neben 37 Musikproben und 22 öffentlichen Auftritten auch 9 eigene Veranstaltungen.

Auch die dreistündige Musikprobe mit dem international bekannten Komponisten Martin Scharnagl und das zehnjährige Dirigentenjubiläum der Dirigentin Simone Kiesel, das sie mit einem Solo auf ihrer selbst gebauten Rimba Tube feierte, wurden als ganz besondere Highlights ins Gedächtnis gerufen. Ein wenig Wehmut schwang mit beim Rückblick auf das 20. Schlachtfest, denn es sollte das letzte in der urigen Scheune von Familie Horlacher im Wildenhäusle sein.

Obwohl das Jahr 2020 aufgrund der Corona- Pandemie von Lockdowns und damit verbundenen Zwangspausen für das Orchester geprägt war, steckte der Musikverein Pommertsweiler den Kopf nie in den Sand, sondern hielt die Vereinsarbeit mit originellen Ideen am Laufen.

Über eine virtuelle Plattform trafen sich die Musikerinnen und Musiker alle zwei Wochen online, um sich auszutauschen und neue Pläne zu schmieden. Das „Schlachtfest to go“, bei dem Essen vorbestellt und zum Verzehr abgeholt werden konnte, fand bei der Bevölkerung großen Anklang.

Da auch das Jahreskonzert der Pandemie zum Opfer fiel, machten sich die Musikerinnen und Musiker selbst ein Geschenk: Unter dem Motto „Weihnachtsimpressionen – MVP at home“ spielte jeder Einzelne zuhause Stücke ein, welche von ihrer Dirigentin zusammengeschnitten und auf CD gebrannt wurden. Pünktlich zu Heiligabend waren so neben weihnachtlichen Texten auch Duette, Trios und Orchesterstücke des MV Pommertsweiler für alle Vereinsmitglieder zuhause ein Ohrenschmaus.

Im Anschluss legte Kassiererin Susanne Hug die finanzielle Lage des Vereins mit einem lachenden und einem weinenden Auge dar. Konnte sie für das Geschäftsjahr 2019 eine positive Bilanz ziehen, so war das darauffolgende Jahr 2020 coronabedingt von finanziellen Verlusten für den Verein geprägt. Kassenprüfer Reiner Horlacher dankte Susanne Hug für ihre hervorragende Arbeit und bestätigte der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung.

Bei der Wahl der Kassenprüfer wurden Reiner Horlacher und Stefan Angstenberger wiedergewählt.

Die Jugendleiterin Nathalie Betz berichtete bei ihren Ausführungen zur Jugendarbeit von mehreren Auftritten der Jugendkapelle Adelmannsfelden- Pommertsweiler, bei denen die Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Dabei hob sie die Teilnahme am Wertungsspiel in Schechingen hervor, bei dem das Orchester die Note „Sehr gut“ erhalten hatte. Besonders freute sich die Jugendleiterin, dass es den Jugendlichen in Eigenregie gelungen war, ein einheitliches T-Shirt zu entwerfen, welches die gute Kooperation der Vereine Adelmannsfelden und Pommertsweiler unterstreichen sollte.

Ihr besonderer Dank galt an dieser Stelle auch Harald Riek, der die T-Shirts gesponsert hatte. Leider gab die Corona- Pandemie den Jugendlichen bislang keine Gelegenheit, ihr neues Outfit in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Eine weitere negative Folge der Pandemie zeige sich ebenso in der schwindenden Zahl an Musikern in der Jugendkapelle. Als wichtigstes Ziel für die kommenden Jahre bezeichnete die Jugendleiterin daher dann auch die Gewinnung von Nachwuchsmusikern.

Dirigentin Simone Kiesel stellte zu Beginn ihres Rückblicks klar, dass der Musikverein Pommertsweiler gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen werde. Die Pandemie habe gezeigt, dass in ihrem Orchester Zusammenhalt, Gemeinschaft und Verbundenheit ganz groß geschrieben werden und das harmonische Miteinander die Grundlage für gute musikalische Leistungen sei. Diese habe der Musikverein nicht nur bei der Komponistenprobe mit Martin Scharnagl, sondern auch beim tollen Jahreskonzert unter dem Motto „Mythen, Märchen und Legenden“ unter Beweis gestellt.

Darüber hinaus zeigte sie sich überwältigt vom großen Probenandrang nach jedem Lockdown. Frohen Mutes blickt sie deshalb auch auf den weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres, in dem hoffentlich irgendwann der eigens für das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Pommertsweiler komponierte Konzertmarsch „Musik wie wir“ von Alexander Stütz uraufgeführt werden kann.

Auch ein geplantes Kirchenkonzert mit dem renommierten Organisten Simon Holzwarth anlässlich des Vereinsjubiläums soll nachgeholt werden.

Ehrung verdienter Musiker

Auf dem nächsten Punkt der Tagesordnung stand die Ehrung verdienter Musikerinnen und Musiker des MV Pommertsweiler, die durch den Kreismusikverbandsvorsitzenden Hubert Rettenmaier vorgenommen wurde.

Er verband seine Grußworte mit der Hoffnung auf baldige Normalisierung der Vereinsarbeit, aber auch mit dem Appell an alle am Vereinsleben Beteiligten, ihrem Verein auch in diesen schwierigen Zeiten die Treue zu halten.

Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Mario May, Elena May und Selina Schmid geehrt. Bereits 20 Jahre sind Ramona Abele, Ursula Beck, Tanja Bernlöhr, Nathalie Betz, Susanne Hug, Ann- Kathrin Lenz und Phillip Ocker ihrem Verein treu geblieben. Für 30 Jahre aktives Musizieren wurde Ursula Holl ausgezeichnet und auf stolze 50 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit kann Eugen May zurückblicken.

Wahlen

Bei den anschließenden Wahlen, die ebenfalls für die Jahre 2020 und 2021 durchgeführt werden mussten, gab es personelle Veränderungen. Nach 21 Jahren Schriftführertätigkeit stellte Ursula Holl ihr Amt zur Verfügung. Die Vorstandschaft dankte ihr für ihre gewissenhafte Arbeit und lobte die scheidende Schriftführerin für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben und das stetige Einbringen neuer Ideen.

Als Nachfolgerin wurde Britta Schwarzbäck, die zuvor zwei Jahre stellvertretende Vorsitzende gewesen war, von der Versammlung gewählt. Auch die aktiven Beisitzer Tanja Müller und Thomas Kling stellten sich nach neun Jahren im Ausschuss nicht mehr zur Wiederwahl. Ihnen wurde bei der Ausübung ihres Amtes viel planerisches Talent, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit attestiert. In Anerkennung ihrer Leistungen erhielten alle ein kleines Präsent vom Verein.

Die Vorstände Manfred Sauter und Judith Ebert, Susanne Hug als Kassiererin und Nathalie Betz sowie Philipp Ocker als Jugendleiter wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden die aktiven und passiven Beisitzer Diana Hofmann, Katja Stegmaier, Karl-Heinz Stegmaier und Josef Seckler. Als neue Ausschussmitglieder konnten Tanja Bernlöhr und Patrick Abele gewonnen werden.

Entlastung und Grußworte

Vor den Wahlen führte Ortsvorsteher Egon Ocker die Entlastung der Vorstandschaft durch und überbrachte Grüße des Bürgermeisters. Ocker sagte, der Musikverein stelle unter Beweis, dass Musik verbindet und die Mitgliedschaft im Verein viel bedeutsamer sei als ein bloßer Zeitvertreib.

Die Pandemie habe der Gesellschaft vor Augen geführt, wie sehr wir das Miteinander und den sozialen Austausch brauchen, der auch und gerade bei kulturellen Veranstaltungen stattfinde. Die Bürgerinnen und Bürger wüssten das kulturelle Engagement des Musikvereins Pommertsweiler mehr denn je zu schätzen.

Der Musikverein bedankte sich seinerseits für das großartige Entgegenkommen der Gemeinde, zum Beispiel, bei der Hallennutzung während der Pandemie.

Am Ende der Versammlung stellte Judith Ebert das neue Handbuch des MV Pommertsweiler vor, welches von der Vorstandschaft erarbeitet worden war, um die Vereinsarbeit zu dokumentieren und allen Mitgliedern transparent zu machen. Darüber hinaus wurde noch eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 15 auf 20 Euro verabschiedet und eine Vorausschau auf den möglichen weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres 2021 und geplante Veranstaltungen 2022 gewagt.