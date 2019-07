Der Musikverein Hohenstadt feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Bei der Jubiläumsparty am 20. und 21. Juli soll gerockt, aber auch ganz traditionell gefeiert werden.

Das kleine, dynamische Blasorchester aus Hohenstadt mit seiner Dirigentin Christine Kraus hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei seinen Auftritten Musik für Jung und Alt zu spielen. Höhen und Tiefen in der Vereinsgeschichte wurden immer wieder durch leidenschaftliches Engagement, Kameradschaft und Freude an der Musik bewältigt. Weshalb das Motto des Vereins „In Freud und Leid zum Lied bereit!“ keine zufällige Floskel ist, sondern im Musikverein Hohenstadt aktiv gelebt wird.

Am Samstag gibt’s „Bloas Rock 2.0“

Und natürlich können die Hohenstadter Musiker auch ordentlich feiern. Das werden sie beim Festwochenende zum 175. Jubiläum unter Beweis stellen. Am Samstag, 20. Juli, wird „Joe’s Hütte“, die Maschinenhalle am Ortsrand von Hohenstadt, zum Rocktempel. Der MV Hohenstadt präsentiert dann den „Bloas Rock 2.0“, eine Musikveranstaltung der besonderen Art. Das circa 50 Musiker starke Blasorchester des Jubiläumsvereins tritt zusammen mit einer vierköpfigen Rockband, bestehend aus vereinseigenen und befreundeten Musikern und Sängern auf. Gemeinsam serviert man bekannte Rock- und Poptitel aus den letzten Musikjahrzehnten. Auch jamaikanischer Reaggaebeat steht auf dem Programm. Bevor es los geht, heizt ab 19.30 Uhr die Vorband Die Zwoi and Friends den Gästen ordentlich ein.

Am Sonntag, 21. Juli, ist dann „Bierzelt Gaudi“ mit traditioneller Blasmusik der Spitzenklasse angesagt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr in „Joe’s Hütte“ sorgen unter anderem die Musikvereine aus Leinzell, Untergröningen und Pommertsweiler für Stimmung. Dazu gibt es Auftritte der Hohenstadter Jungmusiker, der Kindergartenkinder und Grundschule. Auch eine Zaubershow wird geboten. Auf dem Festgelände gibt es außerdem zahlreiche Attraktionen für die Kinder.